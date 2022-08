Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Zlín Vydry obrovské se ve zlínské zoo poprvé objevily v roce 2012.

Ve zlínské zoologické zahradě se narodila čtyři mláďata vyder obrovských. Návštěvníci je mohou vidět v expozici v tropické hale Yucatan. Jde o druhý odchov mláďat vyder obrovských ve zlínské zoo. Pohlaví mláďat zatím není známé, řekla ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.

Mláďata největších vyder na světě se narodila na začátku července, první měsíc k nim chodili jen chovatelé, a to pouze v době krmení. "Máme z mláďat obrovskou radost, jsou vitální a ve skvělé kondici. Vypadá to, že jsme našli ten správný klíč, jak vytvořit co nejlepší podmínky pro zdárný odchov mláďat," uvedla hlavní zooložka Markéta Horská. První mláďata se samici Moře a samci Daggetovi narodila předloni v říjnu, tehdy měli tři.

Samice je opět svědomitou matkou, s péči jí pomáhá také samička Dana z prvního odchovu. "Lidé tak u nás uvidí stejnou rodinnou skupinu, jako ve volné přírodě, kde se o mláďata starají i jejich starší sourozenci. Pro mladou samičku Danu je to cenná zkušenost," uvedla Horská.

Samec Dagget zůstává zatím s dalšími dvěma staršími potomky ve venkovním výběhu. "Celou rodinu plánujeme spojit až v druhé polovině srpna, prozatím jim umožňujeme jen zvukový kontakt," uvedla Horská. Chovatelé budou sledovat, jak vydry zvládnou přítomnost návštěvníků v tropické hale. Pokud by zvířata byla neklidná, zahrada by opět uzavřela část haly.

Vydry obrovské se ve zlínské zoo poprvé objevily v roce 2012, kdy zahrada otevřela nově upravenou expozici v tropické hale včetně venkovní nádrže. Tenkrát zahrada získala z německé zoo dva samce, jedním z nich byl i Dagget. Trvalo dalších sedm let, než v listopadu 2019 přišla z anglické Zoo Branton samice Mora.

Domovinou vyder obrovských jsou deštné pralesy Jižní Ameriky. Vydry v dospělosti váží až 30 kilogramů a dorůstají délky od 100 do 130 centimetrů. Patří mezi ohrožené druhy zvířat.

