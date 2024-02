Vědci identifikovali vlka, který se přesunul ze západního Německa do Katalánska

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fremlin / Flickr Cesta vlka GW1909m podle vědců ukazuje schopnost tohoto druhu se šířit po evropském kontinentu, a to také díky přísné ochraně této šelmy. Podle odhadů přírodovědců žije ve 27 evropských zemích více než 15 000 vlků, jejichž počet za poslední desetiletí vzrostl o čtvrtinu. Ilustrační foto

Vědcům se podařilo identifikovat vlka, který se přesunul ze severozápadního Německa do Katalánska. Zvíře tak urazilo nejméně 1240 kilometrů, což je největší vzdálenost zaznamenaná pro vlka obecného (canis lupus), informovala agentura EFE. Vědci zmapovali pohyb šelmy díky záznamům v genetických databázích.

Na výzkumu se podíleli vědci a laboratoře ze Španělska, Francie a Německa, uvedla barcelonská univerzita UAB. Vědcům se podařilo zjistit pohyb vlka označovaného jako GW1909m, který byl naposledy spatřen v Katalánsku, díky analýze genetických informací ve výkalech zvířete. Zhruba před rokem španělští vědci totiž odebrali vzorky výkalů neznámého samce vlka u vesnice Alta Ribagorça v katalánských Pyrenejích. Díky analýze zjistili, že genetické informace jedince mají znaky typické pro vlky, kteří pochází ze střední a východní Evropy.

Španělští vědci se proto obrátili na své kolegy v Evropě s dotazem, zda nemají genetické informace o vlkovi zachyceném v Katalánsku ve svých databázích. Z Německa pak dostali odpověď, že DNA z Katalánska se shoduje se samcem vlka, který se narodil v roce 2020 v oblasti u německého města Nordhorn, které se nachází v Dolním Sasku u hranic s Nizozemskem. Díky spolupráci s vědci a ochránci přírody se podařilo určit, že vlk zachycený v katalánských Pyrenejích se v roce 2022 vyskytoval ve Francii.

Vzdálenost mezi Nordhornem a místem v Katalánsku, kde byla zaznamenána přítomnost vlka GW1909m, činí 1240 kilometrů. Podle vědců z UAB se jedná o nejdelší zdokumentovanou vzdálenost, kterou ušel exemplář vlka obecného na světě. Předchozí rekordy činily 1092 kilometrů u vlka, který se přesunul mezi Norskem a Švédskem, a 880 kilometrů pro vlka, který se pohyboval mezi Německem a Běloruskem.

Cesta vlka GW1909m podle vědců ukazuje schopnost tohoto druhu se šířit po evropském kontinentu, a to také díky přísné ochraně této šelmy. Evropská komise však navrhuje, aby se ochrana vlků snížila. Současná pravidla byla nastavena v 70. let, kdy byla populace vlků ohrožena. Takto akutní riziko však podle navrhovatelů již neplatí. Podle odhadů přírodovědců žije ve 27 evropských zemích více než 15 000 vlků, jejichž počet za poslední desetiletí vzrostl o čtvrtinu. Komise proto navrhuje, aby šelmy přešly do kategorie chráněných zvířat, což usnadní jejich lov.

