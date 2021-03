Vědci objevili velký potenciál opuncie – v horké a suché budoucnosti pro nás možná bude důležitá

Zbyněk Šeděnka 14.3.2021 08:41 Reaguje na Pavel Hanzl

Ono to má koule ještě v něčem. Aby opuncie plodila, musí růst několik let. Takže návratnost třeba u kukuřice je mnohem vyšší. Ono se to dá možná dohnat do květu i chemicky, ale to už jsme tam, kde dneska - žrali bychom chemii v potravinách.

