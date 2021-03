Vědci zjistili, že běžně používaný pesticid ohrožuje včely samotářky

Karel Zvářal 6.3.2021 11:26 Reaguje na Jaroslav Vozáb

Určitě to sem patří, ale musíme být odvážnější!-) 0,3% - to je jako když dám hluchém dobrú noc... Těch míst bez chemizace by mělo být aspoň 5%, a to tam, kde je z jedné strany obec, les, řeka... či jiná neošetřovaná plocha. Kdo viděl někdy dlouhá ramena postřikovače, i při mírném větru letí ta sprška dosti daleko mimo ošetřovanou plochu. Proto jsou Rouundupem zažlutěné i meze, kde by se zvěř normálně mohla ukrýt a pást - jenže i to poslední ji průmysl vezme...

Odpovědět