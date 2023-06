Vedení Příbrami souhlasí se stavbou spalovny, chce posouzení vlivu na prostředí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vedení radnice poukazuje na chystané omezení skládkování. Město by se podle něj mělo na novou situaci připravit a zařízení pro energetické využití odpadu by mohlo být řešením.

Vedení Příbrami souhlasí s plánovanou výstavbou spalovny komunálního odpadu, kterou chce vybudovat městská teplárna Energo Příbram. Chce ale posouzení vlivu na životní prostředí, řekl na jednání zastupitelstva starosta Jan Konvalinka (za ANO). Město by podle něj mohlo s teplárnou uzavřít memorandum o spolupráci. Zařízení by mělo kapacitou vystačit pro město a okolní obce.

Radní podle Konvalinky se záměrem souhlasí, uplatňují však požadavek na posouzení vlivu na životní prostředí. "Tím dala rada najevo, že se ztotožňuje jak se stanoviskem odboru životního prostředí, tak se záměrem společnosti Energo Příbram. Je tím jasně řečeno, že chceme podrobně vědět, zda a popřípadě jaké vlivy by vznik takového provozu na životní prostředí v našem městě a jeho okolí měl," dodal starosta.

Energo Příbram má už podle Konvalinky předjednáno financování celého projektu. "Není to levná věc, tam se mluví o vyšších stovkách milionů až miliardě korun. Teplárně to jednoznačně dává smysl, protože odpad je komodita, které bude vždycky dost. Na rozdíl od štěpky, které na trhu ubývá a je dražší," uvedl Konvalinka.

Vedení radnice poukazuje na chystané omezení skládkování. Město by se podle něj mělo na novou situaci připravit a zařízení pro energetické využití odpadu by mohlo být řešením. Dobrovolný svazek obcí, jehož členem je i Příbram, již schválil uzavření memoranda se společností ČEZ, které se týká možného odvážení odpadu do spalovny u Mělníka. "V případě, že bychom neuspěli s naším lokálním záměrem, tak je tady ještě taková alternativa," dodal starosta. Poukázal na to, že pokud by se odpad likvidoval v Příbrami, byla by cena za svoz odpadu nižší a zároveň by nestoupala cena tepla. Příznivým efektem by mohlo být i zlevnění tepla.

Příbramská teplárna není nijak majetkově propojena s městem. Energo Příbram patří do skupiny Natland, která se soustředí především na nemovitosti, finance a moderní technologie.

