Velká Británie se musí rozhodnout: solární panely obří farmy anebo příroda?

V ohrožení stavebním záměrem obří solární farmy jsou mokřady v ústí Temže.

Pokud bude na pobřeží u Favershamu skutečně otevřena obří solární farma, navíc doprovázená záložním bateriovým systémem, bude jednou z největších v Evropě a rozhodně v celé Británii. Zadarmo to ale nebude. V ohrožení stavebním záměrem jsou mokřady v ústí Temže. O projektu, který rozděluje tradiční příznivce obnovitelných zdrojů energie a ochrany přírody píše Independent

Možnost napájet 91 000 domácností čistou solární energií. To je první klad, který přislibuje 880 000 solárních panelů parku Cleve Hill. A než se ozvou kritici s tradiční připomínkou o nehezkém podmračném počasí nad Anglií, ano, tenhle solární park by to zvládl celoročně. Protože by disponoval bateriovým systémem pro ukládání přebytků energie a její postupné uvolňování. Bloky lithium-ionových baterií by tu naplnily (teď se podržte) desetihektarovou stavbu. Ano, byla by třikrát větší, než dosud nejdivočejší podobný projekt z Tesly v Austrálii. Ještě doplníme, že špičkový výkon solární farmy počítá s 350 MW.

Samá pozitiva a sociální jistoty

Náklady na stavbu jsou zatím odhadovány na 450 milionů liber (na koruny vynásobte zhruba třiceti, je to ohromné číslo) a je schopno je plně zadotovat Ministerstvo obchodu, energetiky a průmyslových strategií, které projekt již schválilo. Developeři tohoto projektu, společnosti Wirsol Energy a Hive Energy toho slibují ještě víc. Rady okresů Kent a Swale, na jejichž pozemcích by se solární farma Cleve Hill měla nacházet, by dostávaly příspěvek 1 milionu liber do rozpočtu ročně, po celou dobu životnosti farmy. Přislíbeny jsou i investice ve výši 27,25 milionů liber (v následujících pětadvaceti letech) do infrastruktury obou regionů.

A k tomu ještě pozitivní zpráva, že solární park zajistí zvýšení biodiverzity o 65 %, protože část dosud intenzivně zemědělsky obdělávané půdy, kterou překryje, převede na louky, živé ploty, remízky, oddělené mezemi. Že to zní fantasticky? To ano, ale výhrady proti projektu tentokrát mají organizace obnovitelné zdroje obvykle propagující. Například Greenpeace. Stěžují si i členové Královské společnosti pro ochranu ptactva, pozemkový trust z Kentu a nově vytvořená Kampaň za ochranu venkovské Anglie. Co jim vadí?

Malá Hirošima na kraji velké rezervace

Začneme u vizuálního dopadu na krajinu. Oněch 360 hektarů solárních panelů totiž nebude směřovat za sluncem na jih, jak bývá zvykem, ale na východ a západ. Proto jich bude na jednotku plochy natěsnáno mnohem více. Protože se jedná o zátopové území, budou instalovány na čtyřmetrových pylonech. Výsledkem tedy budou jakési tmavé tunely, dost výrazně odlišné od toho, jak vypadají solární farmy jinde. Parcely solární farmy těsně sousedí do tří chráněných oblastí (mezinárodně významného mokřadu chráněného Ramsarskou úmluvou, příbřežních porostů se statutem Ptačí oblasti a oblastí spadající do chráněné zóny mořské rezervace). Představa, že na chráněných územích vše poběží dál jakoby nic, když se krajina kolem bude lesknout, se ochráncům přírody nepozdává.

Kritizována je ale i bezpečnost celého projektu. Bateriové systémy totiž tu a tam explodují nebo shoří. A výbušný potenciál obřího bateriového úložiště na Cleve Hill by činil ekvivalent 602 tun TNT. „To je dvacetina bomby svržené na Hirošimu,“ stěžují si lidé z Pozemkového trusu v Kentu. „Ve vzdálenosti jedné míle od školky a tří mil od zástavby ve Favershamu.“

Přátelé Země a Greenpeace už nejsou přátelé

Názory na projekt rozdělily i tradiční spojence. Organizace Přátelé Země projekt podporuje, ale Greenpeace je proti. „Je to industrializace venkova, která zničí celou krajinu.“ Podobně to vidí i poslankyně za Faversham, Helena Wathelyová: „Chci nulové emise do roku 2050, ale nemělo by to být za každou cenu.“

