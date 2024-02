Velké kočky umí rozlišovat známé hlasy od neznámých, zjistila studie

Karel Zvářal 24.2.2024 03:17

Připadá mi, že příště vědci zjistí, že ornitologové dovedou od sebe odlišit různé ptačí hlasy... Proboha, když velké kočky od sebe odlišují vlastní pach od cizího při značkování teritoria, proč by tak tomu nemělo být u hlasu? To mi připomíná studentská léta, kdy kamarádi při pobytu v lese nechápali, jak ptáky poznám, aniž bych se na ně podíval. Odpověď byla jasná: je to asi tak "složité", jako poznáš po hlasu sourozence či rodiče. Takže proč ne zvířata, která mají mnohem citlivější sluch.

