Veolia a Faurecia budou spolupracovat na recyklovaných plastech pro auta

Francouzský dodavatel pro automobilový průmysl Faurecia a společnost zaměřená na recyklaci Veolia budou spolupracovat při vývoji recyklovaných plastů pro interiéry aut. Za cíl si daly, aby do roku 2025 bylo až 30 procent plastů v interiérech aut recyklovaných, oznámily společnosti.

Recyklované plasty mají být používány v přístrojových deskách, dveřních výplních a středových konzolách automobilů po celé Evropě. To by mělo snížit uhlíkovou stopu firmy Faurecia a rozšířit sortiment produktů firmy Veolia do interiérů aut.

"Použití recyklovaných plastů je jednou z hlavních výzev pro ekologickou transformaci automobilového průmyslu. V současné době se interiéry automobilů vyrábějí převážně z primárního materiálu," uvádí se v prohlášení.

Veolia, která nedávno dokončila akvizici svého konkurenta Suez, bude vyrábět recyklované plasty ve svém stávajícím recyklačním závodě ve Francii od roku 2023, napsala agentura Reuters.

Faurecia působí ve 36 zemích světa, včetně Česka. Zde má podle svých internetových stránek osm výrobních závodů - v Písku, Plzni, Pardubicích, Bakově nad Jizerou a Mladé Boleslavi.

