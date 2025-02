Jihočeští veterináři loni evidovali více podnětů na týrání zvířat, třetina oprávněná

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Jihočeští veterináři z krajské správy měli loni meziročně o 50 víc oznámení na porušení zásad pohody zvířat (welfare) v chovech. Provedli 376 kontrol na základě podnětů a ve 107 případech odhalili porušení zákona, předloni to bylo ve 102 případech. Nejčastěji šlo o nevhodné podmínky chovu, ale objevili i zanedbání výživy a zdravotní péče. Lidé jsou totiž k podmínkám chovu zvířat všímavější, řekla ČTK Lucie Filásová."Často je to nevhodné ustájení, co se týče například skotu. Ve výbězích je neodklízený trus nebo předměty, o které by se mohla zvířata zranit, jako vyčnívající dráty. Ale pak jsou závažnější případy, kdy zvířata mají omezené možnosti napájení, potravy a jsou pohublá, nemají veterinární péči, jsou nemocná a neléčená. Často jde o chovy psů,“ řekla Filásová.

Veterináři provedli celkem 457 kontrol welfare. Na základě podnětu od lidí nebo institucí a organizací, což jsou neplánované kontroly, bylo 376, zbytek jsou vlastní plánované kontroly. Pokud chovatel má více chovů, stačí oznámení na jeden z nich a veterináři provedou kontrolu ve všech jeho chovech. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že veterináři objeví více porušení, dodala Filásová.

"Ale také se stává, že nám lidé posílají podnět na to, že pes vypadá špatně. Ale my na místě zjistíme, že ten pes je starý, třeba i nemocný, ale léčený, chovatel se o něj stará, ale prostě ten pes vzhledem k věku a zdravotnímu stavu už nevypadá dobře,“ dodala Filásová. Dvě třetiny oznámení jsou neoprávněné.

Ve většině porušení welfare jde o přestupky a veterináři je předávají obci s rozšířenou působností. Nejzávažnější případy končí i trestním oznámením.

V současnosti policie ve spolupráci s jihočeskými veterináři vyšetřuje podezřelá úmrtí zvířat ve farma parku v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně jako trestný čin týrání zvířat. S farma parkem byly problémy už loni, veterináři v zařízení zaznamenali porušení několika zákonů.

Na začátku letošního roku úřad Trhové Sviny uložil chovatelce pěti psů plemene Husky 25 000 korun, případ veterináři řešili loni v prosinci. Psi neměli vodu, potravu, byli podvyživení, nakrátko přivázáni, někteří měli průjem. Zvířata jí byla odebrána a předána Animal Rescue.

Loni v dubnu veterináři navštívili chovatelku na Jindřichohradecku, která měla tři psy, devět ovcí a jednoho králíka. Zvířata byla podvyživená s omezeným přístupem k potravě. Na pozemku se našly dvě uhynulé ovce. Majitelka dostala pokutu 30.000 Kč a zvířata jí byla odebrána.

