Veterináři zakázali od středy na celém území ČR venkovní chov drůbeže

Státní veterinární správa (SVS) zakázala na celém území České republiky venkovní chov drůbeže, opatření bude platit od středy. Důvodem je rostoucí počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky. Chovatelům drůbeže s výjimkou holubů a běžců, jako jsou pštrosi, veterináři nařídili umístit chované ptáky do budov. Tam, kde to není možné, je třeba maximálně omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. ČTK to sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Stejné opatření bylo naposledy vyhlášeno loni koncem listopadu.

V Česku bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm, uvedla SVS. Poukázala tak na chov ve Frahelži na Jindřichohradecku, kde bylo kvůli nákaze 5. prosince utraceno 15 000 kachen. "Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka," dodala SVS.

Nových ohnisek podle veterinářů přibývá v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v době migrace volně žijících ptáků, upozornila SVS. "Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Podle nařízení se také v chovech mohou pohybovat jen lidé, jejichž činnost je pro péči o drůbež zcela nezbytná. Vodu a krmivo musejí všichni včetně chovatelů holubů a běžců podávat uvnitř budovy případně pod přístřeškem, který zabrání kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Před kontaminací se musí chránit i skladované krmivo, stelivo a voda. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možné umístit do budov, o tom musejí neprodleně informovat krajskou veterinární správu.

