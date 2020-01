Vláda odložila jednání o plánu činnosti správy úložišť

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO Vláda včera odložila projednání plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na další tři roky, podle kterého příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun. / Ilustrační foto

Vláda včera odložila projednání plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na další tři roky, podle kterého příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu bez dalších podrobností. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizuje Platforma proti hlubinnému úložišti, jež sdružuje 32 obcí a měst a 15 spolků.

Plánovaná částka zahrnuje průzkumné práce, výzkum i příspěvky obcím v lokalitách. Mezi zvažované lokality pro hlubinné úložiště patří Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína.

Plánované příspěvky obcím v uvažovaných lokalitách se pohybují od 11,3 milionu Kč do 17,7 milionu Kč ročně na lokalitu, v závislosti na velikosti průzkumného území a počtu obcí.

Materiál připomíná, že letos bude dokončeno hodnocení devíti potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště. Vládě bude podán návrh na zúžení jejich počtu, bude se pak rozhodovat mezi čtyřmi místy. Počet vytipovaných lokalit se má snížit k 30. červnu letošního roku.

"Na těchto čtyřech lokalitách se budou podávat žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. A to po vstupu zákona o zapojení obcí v platnost, nebo po 1. lednu 2023, a to podle toho, co nastane dříve," řekla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánka Filipová.

Platforma proti hlubinnému úložišti v polovině prosince kritizovala MPO za přípravu zákona o zapojení obcí do výběru lokality úložiště. Resort podle ní neakceptoval téměř žádné připomínky obcí. Podle Filipové však ministerstvo připravilo návrh legislativy i na základě komunikace se starosty.

"S ohledem na zodpovědnost za vyřešení otázky konce palivového cyklu a zajištění radioaktivního odpadu nelze právo veta, které v připomínkách požadovaly některé obce, zavést. Jde totiž o strategický projekt státu. Zjednodušeně: někde to být musí, podle mezinárodního práva je každý stát zodpovědný za nakládání s vyhořelým jaderným palivem," dodala mluvčí.

Aktuální materiál podotýká, že zřejmě bude posunut termín výběru finální lokality, který je nyní stanoven na rok 2025. Odůvodňuje to zpožděním geologicko-průzkumných prací a jejich hodnocení.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru umístěny tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, se má v ČR postavit do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

