Vláda projedná návrh stanovující přiměřenost zisku obnovitelných zdrojů

Aleš Nebáznivý 6.9.2022 06:08 Reaguje na Katka Pazderů

Tady jde především o to, že do toho nejlevněji se musí započítat cena všech záloh, které musí být připraveny, když to nejlevněji nic nedodává. Nehledě na cenu co stojí ten bordel dodává - nedodává ukočírovat.

Odpovědět