Vláda projedná odpuštění poplatků za OZE firmám, řekl šéf svazu průmyslu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vláda bude ve středu jednat o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie (OZE) firmám, a to na tři měsíce od října. Na tiskové konferenci po jednání tripartity to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) kabinet bude projednávat balíček opatření proti vysokým cenám energií. V programu má i návrh na zavedení úsporného tarifu.

"Nový materiál, který půjde spolu s úsporným tarifem pro občany zítra na vládu, se bude konečně po mnoha měsících týkat firem, kde by mělo jít o zrušení poplatků OZE myslím na tři měsíce od 1. října. Pak čas ukáže, co s tím," uvedl Hanák. Podle něj podnikatelé o odpuštění žádali od února.

Podle Jurečky ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) přinese konkrétní návrhy na pomoc firmám a domácnostem s vysokými cenami energií na vládní zasedání. "Klíčové bude zítřejší jednání vlády," uvedl Jurečka.

Podle Hanáka jsou mezi jednotlivými odvětvími nyní velké rozdíly a zdražování i nedostatek surovin či dodávek na ně dopadá různě. Šéf svazu řekl, že se extrémně daří energetice, IT průmyslu, doručování zakázek či výrobě léků, naopak velké problémy má ocelářství, papírenství, chemický průmysl, ale i automobilový průmyslu. "Na druhém pololetí záleží, jestli naše země zůstane v kladných číslech a nedojde ke stagflaci. Riziko velké je," dodal Hanák.

Zaměstnavatelé a odboráři kritizovali to, že na tripartitním jednání zůstal do konce jediný ministr. Jurečka své kolegy hájil. Podle něj se zasedání protahovalo a ministři měli kvůli připravovanému předsednictví EU jiné povinnosti, takže museli odejít. Hanák míní, že kvůli nepřítomnosti členů vlády bylo projednávání některých bodů neplatné.

Odboráři a zaměstnavatelé ocenili vládu za kroky, které mají snížit závislost na ruském plynu. Zmínili také zvládání přílivu uprchlíků, a to i díky solidaritě lidí a firem. Tripartita debatovala i o zemědělské politice či čerpání unijních peněz.

Na tiskové konferenci se pak Hanák s předákem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou dostali do sporu kvůli vládnímu návrhu snížit sociální odvody firmám u částečných úvazků. Zatímco zaměstnavatelé opatření chválí, odbory s ním nesouhlasí. Podle nich nové pozice vznikat nebudou a důchodový systém přijde až o 3,5 miliardy korun. "Každý takový dílek ohrožuje důchodové pojištění a důchody. Takový postup je špatný," řekl Středula.

Naopak podle Hanáka za každých zaměstnaných 10 000 až 15 000 lidí do systému přiteče miliarda. "Asi všichni nemají maturitu z matematiky," uvedl. Středula podotkl, že výpadek pojistného zmiňují podklady k návrhu zákona. "Doporučil bych opakovat první třídu, to je čtení," kontroval odborář. Jurečka poznamenal, že to na tiskové konferenci jiskří. "Odejdeme všichni nabiti," dodal ministr.

Další zasedání tripartity by se mělo konat 13. září. Členové vlády, odborů a zaměstnavatelů by měli jednat o návrhu státního rozpočtu.

reklama