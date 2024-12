Vodohospodáři budou znát příčinu úhynu ryb v Odře na Ostravsku příští týden

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Příčina úterního úhynu ryb v Odře na Ostravsku by mohla být jasná začátkem příštího týdne. Nyní se v laboratořích vyhodnocují odebrané vzorky vody. ČTK to řekla pracovnice Povodí Odry Jana Jadamusová. Rybáři počítají škody. Leklých ryb podle nich byly stovky. Velká část, kterou nestačili zachytit, odplavala do Polska.Odebrané vzorky se vyhodnocují v laboratořích Povodí Odry. "Vzorků je ale hodně. Vyhodnocení ještě nějakou dobu potrvá. Předpokládáme, že práce budou dokončeny počátkem příštího týdne," řekla ČTK Jadamusová.

Zatím není jasné ani to, kolik ryb v řece v úterý po poledni uhynulo. Odhady se různí. Od vyšších desítek až po stovky ryb. Rybáři nyní škody sčítají. "Velká část uhynulých ryb se nepodařila zachytit. Musíme tak analyzovat získané kamerové záběry a podle toho množství odhadnout," řekl ČTK rybářský technik Českého rybářského svazu Jakub Vávra.

Leklé ryby se začaly hromadit v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz. Policie případ vyšetřuje jako poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Zdroj znečištění byl ale zřejmě krátkodobý, protože další úhyn ryb už hasiči v úterý odpoledne nezaznamenali.

"Hasiči šli po proudu a hledali místo, kde už uhynulé ryby nejsou. Vyloučili tak souvislost s čistírnou odpadních vod, chemičkou BorsodChem či areálem nedaleké koksovny. Skončili na úrovni průmyslového areálu Odra, kde sídlí několik firem. Tam se odebíraly vzorky," řekl ČTK náměstek ostravského primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Rybáři řešili po zářijových povodních úhyny ryb, některé mohly uvíznout na břehu nebo se udusit, některé odplavaly nebo je unesl proud. V Odře se našly uhynulé ryby rovněž loni koncem srpna, a to na jihu Polska. Šlo o tři desítky kilogramů, vylovili je v obci Chalupki poblíž hranic s Českem. Úhyn zhruba jedné tuny ryb v Odře na česko-polské hranici se řešil také loni v červenci, příčinou mohlo být podle České inspekce životního prostředí extrémní počasí s přívalovými srážkami. Ve vodě byl nedostatek kyslíku.

reklama