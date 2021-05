Vodovody a kanalizace Náchod loni vytvořily zisk 12 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Havas PR Prague Objem fakturované vody náchodským vodárnám loni klesl o dvě procenta na 3,52 milionu metrů krychlových. Tržby vodáren loni vzrostly o tři procenta na 247 milionů korun a v růstu se projevilo i zvýšení cen vodného a stočného. Vodárny mají asi 140 zaměstnanců, jejichž průměrná mzda loni vzrostla o 5,6 procenta na 36.103 korun. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod (VAK), která na Náchodsku zásobuje vodou 71.000 obyvatel, loni vytvořila zisk 12 milionů korun po 14,6 milionu korun v roce 2019. Většinu zisku ve výši 9,7 milionu korun chtějí vodárny investovat. Na dividendy by mělo jít 754.071 korun, tedy jedna koruna na akcii. Zbytek zisku chtějí vodárny dát do sociálního fondu a do fondu odměn. O rozdělení zisku rozhodne valná hromada 18. června, uvedla firma ve webu.

Loni investice vodáren klesly na 54 milionů korun z 68 milionů korun v roce 2019. Hlavními stavbami bylo loni dobudování splaškové kanalizace v Broumově, obnova vodovodu v Mezilečí a Křižanově a oprava mostu k čističce odpadních vod v Teplicích nad Metují.

Letos v únoru vodárny zahájily zásadní investici 189,5 milionu korun do výstavby vodojemu v Náchodě a rekonstrukce náchodské části Východočeské vodárenské soustavy. Stavba významně zvýší stabilitu dodávek vody pro Náchod a pro Hradecko. Hotová by měla být na podzim roku 2022. Ze 70 procent by měla náklady uhradit dotace od ministerstva zemědělství. Vodárny současně připravují další etapu rekonstrukce soustavy asi za 400 milionů korun.

Východočeská vodárenská soustava vznikla v minulých desetiletích a převádí kvalitní vodu z Polické křídové pánve na Náchodsku na Hradecko, kde je vody nedostatek. Soustava s Hradeckem a Náchodskem propojuje i vodárny v Pardubicích a v Chrudimi. Potrubí zásobuje pitnou vodou zhruba půl milionů lidí. Klíčová je rekonstrukce 72 kilometrů dlouhého přivaděče vody mezi Teplicemi nad Metují a Hradcem Králové s odhadovanými náklady 1,7 miliardy korun. Z toho 42 kilometrů potrubí patří VAKu Náchod.

Objem fakturované vody náchodským vodárnám loni klesl o dvě procenta na 3,52 milionu metrů krychlových. Tržby vodáren loni vzrostly o tři procenta na 247 milionů korun a v růstu se projevilo i zvýšení cen vodného a stočného. Vodárny mají asi 140 zaměstnanců, jejichž průměrná mzda loni vzrostla o 5,6 procenta na 36.103 korun.

Hlavními vlastníky VAK Náchod jsou města a obce s celkovým podílem asi 90 procent. Jsou jimi Náchod, Nové Město nad Metují, Hronov, Broumov a Teplice nad Metují.

reklama