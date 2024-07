Vodu v Jizerských horách by mělo pomoci zadržet 234 klád a fošen v potocích

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do koryt dvou přítoků Smědé v Jizerských horách umístili vodohospodáři z Lesů ČR 234 příčných objektů z klád a fošen. Měly by pomoci v oblasti Pavlovy planiny a Smědavské hory zadržet více vody pro lesy a zamezit erozi, informovala mluvčí státního podniku Lesy ČR Eva Jouklová.Vodohospodáři pro tento účel využili odvodňovací kanály vybudované v druhé polovině 80. let minulého století u původních koryt Bílého a Černého potoka v Pavlově planině, které už dnes neplní svou funkci. Oba toky jsou přítoky Smědé, známější je díky vodopádům Černý potok.

"Navázali jsme na první etapu projektu provedenou před deseti lety. Tehdy jsme vybudovali malou vodní nádrž Na kozí stezce, ale především jsme prohloubené poškozené kanály zahradili kulatinou. Zmizelo kamenné opevnění hlavního melioračního kanálu, v němž je dnes na 450 metrech přírodní balvanitý tok." řekl vedoucí správy toků pro oblast Labe z Lesů ČR Zbyněk Morkus.

Díky těmto opatřením se už na Smědavské hoře a v části Pavlovy planiny neodvodňují rašeliniště.

