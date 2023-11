Vojenské lesy a statky: Ceny palivového dřeva se v letošní topné sezoně nezvýší

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ceny palivového dřeva se v letošní topné sezoně nezvýší, uvedl státní podnik Vojenské lesy a statky. Podnik sdělil, že letos výrazně navýšil výrobu dřeva na otop a zároveň na jaře snížil jeho ceny v průměru o 25 procent.

Státní podnik hospodaří převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR na zhruba 126 000 hektarech lesní půdy, což odpovídá přibližně pěti procentům lesů v ČR. Loni se ve vojenských lesích vytěžilo 913 000 metrů krychlových dřeva. Z toho 69 procent byla nahodilá těžba, tedy dřevo vytěžené kvůli poškození.

Výrobní ředitel vojenských lesů Ondřej Vybíral uvedl, že podnik letos očekává výrobu 800 000 metrů krychlových dřeva a podobný objem plánuje těžit i v následujících letech. Například v roce 2018 to byl objem více než dvojnásobný, dosahoval 1,7 milionu metrů krychlových, podotkl.

Podnik uvedl, že dřevo na nabízí na 35 prodejních místech. U některých druhů dřeva podle něj klesly ceny letos až o 30 procent. Podle webu podniku například divize Hořovice nabízí ve Středočeském a Plzeňském kraji metr krychlový dřeva na otop od zhruba 1000 Kč.

Vojenské lesy a statky měly loni rekordní zisk 680 milionů korun, meziročně o 46 procent vyšší než dosavadní rekordní zisk z roku 2021. Čistý obrat podniku vzrostl o téměř 12 procent na 3,76 miliardy korun. Růst zisku, stejně jako v roce 2021, způsobil hlavně výrazný nárůst poptávky po dřevě a růst cen. Vojenské lesy by podle návrhu rozpočtu měly příští rok odvést do státního rozpočtu 100 milionů Kč. Lesy ČR odvedly peníze již loni a to 3,81 miliardy Kč. Letos by to mělo být 3,5 miliardy Kč a příští rok podle návrhu rozpočtu 2,5 miliardy Kč.

