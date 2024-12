ČR prosazuje zpřísnění pravidel pro e-shopy mimo EU. Mají také splňovat evropskou legislativu pro obaly a kvalitu výrobků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Česko v Bruselu prosazuje zpřísnění pravidel pro digitální tržiště mimo Evropu, především e-shopy jako je Temu. Novinářům v Bruselu to řekl český ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že Česko podporuje většina států sedmadvacítky."Velké digitální markety, především ty čínské, velmi často nesplňují evropské předpisy. My nechceme nic jiného než rovný trh a rovná pravidla, tedy aby i ostatní splňovali evropskou legislativu. Týká se to obalů, daňových věcí, kvality výrobků," uvedl český ministr. "Musím říct, že tady máme velkou podporu celé řady států. Písemně nás podpořili Francouzi, Dánové, Slováci, dalších sedm zemí pak ústně," dodal.

Nedodržování evropské legislativy podle Hladíka negativně dopadá na spotřebitele i na spravedlivé fungování jednotného trhu. Problémy jsou zejména s obaly, recyklačními poplatky, zdaněním nebo neplněním spotřebitelských standardů.

Problém by měl být vyřešen velmi rychle, dodal český ministr s tím, že jsou dvě možné cesty. První je znovu otevřít evropské nařízení o digitálních službách (DSA), druhou variantou je vyřešit problém v rámci takzvané Clean Industrial Deal (Dohoda o čistém průmyslu), která má pojednávat o posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a komise má s jejím návrhem přijít na konci února.

Dalším tématem, které dnes chtělo Česko v Bruselu otevřít, je snaha o odklad nového systému emisních povolenek ETS 2 minimálně na rok 2028. Podle současných plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov, platit od roku 2027. Česko poslalo svým partnerům v EU takzvaný non-paper, tedy neoficiální dokument k debatě, ve kterém žádá dvě věci: odsun nástupu ETS 2 minimálně o jeden rok a také jasnou stabilizaci a zpřehlednění trhu s povolenkami.

"Očekává se cena 45 eur, ale vlastně to není jasné, proto chceme jasnější pravidla, aby cena emisní povolenky nemohla vystoupat do obrovských výšin," uvedl Hladík. "Dneska to tady otvíráme neformálně, budeme diskutovat s členskými státy, zatím nás neoficiálně celá řada z nich podpořila, budu o tom hovořit s evropským komisařem. Chtěli bychom toto téma otevřít za polského předsednictví a legislativu upravit," dodal. Polsko přebírá předsednictví v Radě EU v lednu 2025.

