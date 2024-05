Vojenské lesy otevřou v Brdech opravené interiéry loveckého zámečku Tři Trubky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS) otevře v září v Brdech opravené interiéry romantického loveckého zámečku Tři Trubky u Strašic na Rokycansku. Vznikne tam 14 lůžek k ubytování turistů. Úpravy zámečku za více než 20 milionů korun uhradí lesy. Loni v srpnu otevřely v opravených přiléhajících bývalých hospodářských objektech Dům přírody Brd a myslivnu, kde je v šesti pokojích 11 lůžek. ČTK to řekl ředitel hořovické divize VLS David Novotný.Loni byla opravena fasáda zámečku, kam se vrátí vybavení z dob rodu Colloredo-Mansfeldů, kteří nechali objekt postavit v roce 1890 podle návrhu vídeňského architekta italského původu Camilla Sity. Byl oblíbeným místem odpočinku vojenských velitelů a politiků, ve 30. letech tam jezdili tehdejší prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš.

Dům přírody je novou vstupní branou do CHKO Brdy. Otevřený je celý rok. Od dubna do konce září denně kromě pondělí, v zimě ve středu a o víkendech. "Od loňského srpna do prosince tam prošlo 8000 lidí, což je velmi pěkné," řekl ředitel.

Expozice v bývalých hospodářských objektech ukazuje vývoj unikátní přírody Brd, turistické cíle i historii bývalého vojenského prostoru, který tam byl od roku 1928. Součástí je venkovní interaktivní prostor pro malé i velké. Vstupné je 30 Kč pro dospělého, komentovaná prohlídka stojí dvojnásobek. Je to příspěvek obci Strašice, která informační, vzdělávací a zábavní centrum provozuje, provádí tam a pořádá odborné přednášky.

Dům přírody v srdci Brd si na rekonstrukci vyžádal 81 milionů korun, z toho 85 procent tvořila dotace, dalších 11 milionů Kč šlo do opravy hájovny. "Opravu interiérů zámečku a novou střechu platíme ze svého. Zámeček je obehnaný lešením a oplachtovaný, zbytek areálu normálně funguje," řekl Novotný.

VLS už teď nabízí ubytování v myslivně. "Zájem už je poměrně velký, lidé se mohou objednávat. Na zámečku bude dalších 14 lůžek, takže dohromady budeme mít od září 25 lůžek," uvedl ředitel. Opravená hájovna byla první komerční ubytovací kapacitou uvnitř Chráněné krajinné oblasti Brdy, která byla veřejnosti zpřístupněna v lednu 2016. Ubytování je v hájovně i na zámečku je režii VLS a lze si ho objednat na webu.

K areálu je vybudována ze Strašic dvoukilometrová pěšina podél Klabavy, kde jsou naučné tabule a lavičky. Lidé mohou přijít nebo přijet na kolech i ze středočeské strany po 20 km dlouhé cestě od Obecnice, kde VLS otevřou letos o prázdninách naučnou stezku Klobouček u infocentra. "Průvodcem tam bude lesník nové generace formou interaktivní hry," řekl.

Na areál brzy naváže dvacetikilometrová Třítrubecká naučná stezka přes bývalé cvičiště Kolvín, Padrťské pláně na vrchol Kočka s únikovýmí trasami. Díky rozšířené realitě, jejíž aplikaci si budou moci lidé stáhnout v Domě přírody do mobilu, se jim v reálném prostředí zobrazí zvěř, historie a současnost Brd i třeba pěchotní srub a technika na cvičišti.

Státní podnik VLS spadá pod ministerstvo obrany jako lesnický podnik, hospodaří převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR na zhruba 126.000 hektarech lesní půdy, což odpovídá přibližně pěti procentům lesů v ČR. Věnuje se myslivecké činnosti i rybářství. Vlastní také 7000 ha zemědělské půdy, hlavně pastviny v horských oblastech, kde hospodaří ekologickou formou.

