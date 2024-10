CHKO Brdy, která se otevřela lidem v lednu 2016, pomohla místním podnikatelům

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Chráněná krajinná oblast Brdy (CHKO), která je veřejnosti přístupná od ledna 2016, pomohla místním podnikatelům v obcích na okraji rezervace. Návštěvnost Brd, kde byl dříve vojenský prostor, každým rokem roste. Přínosem je Dům přírody Brd na zámečku Tři Trubky u Strašic, který vybudovaly Vojenské lesy a statky před více než rokem a rozšířily ho letos v září. Nabízí 25 lůžek. Výrazně podpořil turistický ruch v Brdech a hlavně provozovatele restaurací, stánků a penzionů, řekl ČTK řekl Jiří Hahner (ODS), starosta Strašic na okraji CHKO, které se za poslední léta rozrostly o pětinu na 3000 obyvatel.Přibývá návštěvníků, kteří se v obci zastaví, nakupují a pobydou. "Úplně nejvíc mě těší, že se zdvojnásobila návštěvnost našeho Muzea Středních Brd, kde se zastavuje 6000 lidí ročně, i muzea dopravy, které provozuje soukromá společnost," uvedl Hahner. Podle Lenky Čarnogurské, vedoucí Domu přírody Brd, který provozují Strašice, tam přišlo za první rok 17.000 lidí.

Lůžka pro přespání v domě přírody uvnitř rezervace jsou podle CHKO i obcí výjimkou. "Všechno ostatní ubytování směřujeme do nástupních míst, což je dobře, protože to přináší peníze místním podnikatelům a lidem, kteří jsou ovlivněni negativními věcmi spojenými s návštěvností, jako jsou hluk, více aut i odpadků," uvedl ředitel Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer.

Nejvíce využívané jako nástupní obce do nejatraktivnějších míst Brd jsou Strašice, odkud jsou přístupné Padrťské rybníky, a středočeské obce Obecnice nebo Zaječov, odkud jsou snadno dostupné Jordán a Tok. V okolí těchto cílů zřídila CHKO naučné stezky, příští rok plánuje další v jižních Brdech u Třemšína.

Podle Hahnera i starosty nedalekého Mirošova Vlastimila Sýkory (Nezávislí kandidáti Mirošov) přijedou do Brd ročně statisíce návštěvníků. Ve Strašicích mají k dispozici stovku lůžek v hotelu, penzionu a turistické ubytovně v muzeu. V Mirošově je jeden hotel a dokončuje se rekonstrukce zámecké restaurace. "Pokud by u nás bylo více lůžek, měli bychom turistů daleko více. Mirošov má velkou výhodu v tom, že se k nám dá z celé republiky dojet vlakem," uvedl Sýkora.

Záchytná parkoviště, která jsou v obcích na okraji CHKO, jsou podle starostů nedostačující a měly by vzniknout další. "Hlavně ale na nich chybí širší zázemí pro turisty. Dnes jsou to pouze odstavné plochy, Strašice tam mají alespoň stánek s toaletou, což je nezbytné minimum," uvedl Fišer. Ve Strašicích je směrem k domu přírody 25 parkovacích míst, což je podle Hahnera málo. "Auta nám zaplavují místní komunikace, takže se to snažíme rozšířit," uvedl.

reklama