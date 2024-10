Vojenské lesy přeměňují smrkové monokultury v Brdech na pestré lesy s listnatými stromy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které jsou hlavním hospodářem ve středních Brdech, mění rozsáhlé plochy smrkových monokultur na lesy pestrého druhového i věkového složení. Šetrné a přírodě blízké hospodaření zajistí novou generaci lesa bez holosečných těžeb.VLS teď zpracovaly a zveřejnily na webu LIFE ADAPT BRDY metodického průvodce, který ukazuje nový způsob hospodaření, a pracují ve všech deseti padesátihektarových demonstračních plochách. ČTK to řekl ředitel hořovické divize VLS David Novotný.

Do změny hospodaření dají lesy za pět let do konce roku 2027 celkem 120 milionů Kč, 60 procenty pomůže evropský program LIFE. Na projektu Adaptace lesů na změnu klimatu v Brdské vrchovině spolupracují VLS s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti a Saskými státními lesy.

"Ty plochy se ale nedostanou do cílové fáze za pět let. Začali jsme práce a ty budou probíhat po třeba 50 let, kdy bude výsledkem výběrný způsob hospodaření," uvedl Novotný

. Věří, že zhruba za 100 let by se mohlo podařit, aby smrk rostl v Brdech ideálně zhruba na 40 procentech ploch, tedy na polovině současné rozlohy. Na zbylých 60 procentech by byly buk, dub, jedle, borovice a ve vyšších partiích modřín. Počítá se i s s jeřáby a břízami, které mají meliorační schopnosti a funkci pro zvěř a zlepšují biodiverzitu.

VLS pracují na všech deseti demonstračních lokalitách od holin přes mladší porosty po přestárlé smrkové monokultury - třeba v okolí Strašic a Mirošova na Rokycansku, ve středočeské části Brdy v okolí Jinců a Obecnice.

"VLS budou těžit pouze přírůsty. Umožníme tedy přirozenou obnovu a přeměnu na bohatě strukturované lesy," řekl Petr Macháček z VLS, který má projekt na starosti. Podle něj se VLS zavazují, že na celém území hořovické divize 22.600 hektarů budou hospodařit přírodě blízkým způsobem. "A to je právě to jedinečné," uvedl. VLS už se snaží hospodařit stejně v celých Brdech.

"Tak velké území v republice nikdo nedělá. Vlastníci, kteří to zkoušejí, mají menší dvou- pětitisícové celky," řekl Macháček. Přeměna bude podle něj kompletně hotová až po 100 letech, ale za pět let trvání projektu si VLS nastaví přesné postupy zaměřené na další generaci lesa a naučí to zaměstnance. "Projekt nastaví kompletní metodiky a postupy, jak převádět monokultury na bohatě strukturované lesy," uvedl.

Přečtěte si také | Pomůže nám buk zvládnout klimatickou změnu?

Podle Macháčka je vlastně 500 demonstračních hektarů tréninkovými plochami, které už VLS ukazují dalším lesníkům a počítá se s vycházkami pro veřejnost. "Budeme tam sledovat a zapisovat vývoj. Lesnická fakulta to bude zpracovávat a bude tam dělat výzkumy," dodal.

