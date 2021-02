Vozy automobilky Jaguar Land Rover budou do roku 2030 elektrické

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jaguar MENA / Flickr Jaguar Land Rover se chystá na elektrický pohon převést všechny své modely.

Všechny vozy britské automobilky Jaguar Land Rover (JLR) budou plně elektrické do roku 2030. Samotná auta značky Jaguar pak budou elektrická do roku 2025, oznámila firma, jejímž vlastníkem je indická společnost Tata Motors. Nulových emisí uhlíku v dodavatelském řetězci, provozu i produktech by chtěla britská automobilka dosáhnout do roku 2039.

Značka Jaguar, která se proslavila díky věhlasnému modelu E-Type, se potýká se stejným problémem jako jiné automobilky - musí přejít na elektrický pohon a zachovat přitom pocit, který u zákazníků vyvolává silný spalovací motor. Land Rover do pěti let představí pět zcela elektrických modelů, první chystá na rok 2024.

Jaguar Land Rover se chystá na elektrický pohon převést všechny své modely. Automobilka uvedla, že trojice jejích britských továren zůstane v provozu. Thierry Bolloré, někdejší šéf Renaultu, který podnik vede od září, nicméně bez bližších podrobností konstatoval, že závod u obce Castle Bromwich se v dlouhodobé perspektivě nebude soustředit na výrobu.

Britská automobilka hodlá investovat 2,5 miliardy liber (73,5 miliardy Kč) ročně do přechodu na elektrický pohon a do vývoje aut připojených k internetu. Společnost kromě toho investuje do vývoje vodíkových palivových článků. Do příštího roku JRL plánuje mít na britských silnicích jako součást dlouhodobého investičního plánu prototypy vozů na vodíkový pohon.

Automobilky po celém světě se přizpůsobují přísným emisním cílům Evropy a Číny. Řada zemí ohlásila zákaz prodeje nových aut na fosilní paliva, v Británii toto opatření začne platit v roce 2030. Loni v listopadu oznámila britská značka luxusních vozů Bentley, která spadá pod koncern Volkswagen, že celá její modelová řada bude mít do roku 2030 elektrický pohon.

