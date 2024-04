Vranovskou přehradu čeká řada akcí, slaví 90 let od napuštění

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jiří Sedláček / Jiří Sedláček / Wikimedia Commons Pohled na Vranovskou přehradu z Cornštejnské vyhlídky, Bítov, okr. Znojmo.

Vranovskou přehradu na řece Dyji letos čeká řada akcí, 11. dubna totiž oslavila 90 let od napuštění. Za tu dobu se stala jednou z největších turistických destinací jižní Moravy. Kromě toho plní vodohospodářské funkce. Akce k oslavám zastřešuje destinační společnost ZnojmoRegion, která připravila s místními podnikateli i samosprávami výstavy, přednášky či exkurze do míst, kam se běžně nechodí. Přednášky se budou týkat například historie výstavby vodního díla, zániku obce Bítov či stavby nové stejnojmenné obce. Výstavy pak připomenou podobu krajiny a vesnic před stavbou, staré fotografie budou doplněné současnými.Zahájení oslav je naplánované na poslední květnový víkend 25. a 26. Přednášky se budou týkat historie výstavby vodního díla, zániku obce Bítov a stavby nové stejnojmenné obce a také stavbě dvou důležitých mostů, které se vypínají nad hladinou. "Jednu přednášku připravil i Národní park Podyjí. Bude trochu kontroverzní a nese název Co Vranovská přehrada přírodě vzala, její součástí bude i vycházka," přiblížila předsedkyně destinační společnosti Marie Tesařová.

Výstavy budou připomínat podobu krajiny a vesnic před stavbou, staré fotografie budou doplněné současnými. Na šesti místech budou i takzvané fotografie v terénu, které budou umístěné tak, že od nich bude vidět k přehradě. Lidé tak budou mít před sebou historický pohled na fotografii a současný pohled. "Spustíme také soutěž s tzv. Vranovským pasem. Lidé, kteří navštíví alespoň pět akcí či míst spojených s oslavami, dostanou pexeso se starými i současnými fotografiemi a budou zařazeni do slosování o ceny, jedna z nich bude i let balonem," řekla Tesařová.

Přístupná také budou dvě místa, kam se běžně lidé nepodívají. Jednorázově bude možné po celý den navštívit 26. května úpravnu vody ve Štítarech. Nádrž je totiž významným zdrojem pitné vody pro část Znojemska. A druhým místem bude strojovna uvnitř přehradní hráze.

Významná je podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře protipovodňová role přehrady. Těmi nejvýznamnějšími novodobými povodněmi byly především povodně v roce 2002 a povodně na jaře a v létě 2006. U všech tří dokázala vodní nádrž snížit průtok v Dyji a dát dostatek času na evakuaci. V srpnu 2002 přehrada snížila dvě po sobě jdoucí povodňové vlny z hodnoty kulminačního přítoku 425 metrů krychlových za sekundu na maximální odtok 364 metrů krychlových za sekundu. Na jaře 2006 přehrada snížila povodňový průtok s kulminací 482 metrů za sekundu, což je více než pětisetletá povodeň, na 305 metrů krychlových za sekundu. V létě stejného roku pak šlo o více než tisíciletou povodeň. "Přehrada jako protipovodňové opatření zafungovala naprosto perfektně. Uchránila území pod nádrží a dala čas na evakuaci a realizaci dalších opatření k ochraně zdraví a majetku lidí," uvedl Chmelař.

"Vodní nádrž Vranov se stala jednou z největších turistických destinací jižní Moravy. Jako její správci ale musíme zdůraznit její vodohospodářské funkce. Patří k hlavním vodním dílům v naší správě. Jeho hlavním účelem je zajišťování pitné vody pro část Vysočiny a je zdrojem vody i pro níže ležící vodárenskou nádrž Znojmo," uvedl Chmelař. Kromě toho tato víceúčelová nádrž plní funkci protipovodňovou či i energetickou. Stále většího významu v posledních letech podle mluvčího nabývá nadlepšování průtoků pod nádrží, tedy stav, kdy v době sucha nádrž vypouští více vody, než kolik do ní přitéká. Nádrž také zásobuje úpravnu vody ve Štítarech, vodárenské odběry ve Znojmě i odběry vody pro závlahy. "Bez zásob vody z Vranova by nebylo možno zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou a zajistit příznivé podmínky v povodí pod nádrží. Její význam je také přeshraniční, neboť vodou zásobuje také sousední Rakousko," uvedl mluvčí.

Vranovská přehrada a okolí je symbolem turismu na Znojemsku. Díky rozlehlé vodní hladině se k ní sjíždějí milovníci vody a vodních sportů, ale jezdí sem i turisté za přírodou a památkami v jejím okolí. Po hladině plují výletní lodě a v jejím okolí funguje několik kempů, mnoho lidí si také v minulosti postavilo v okolí chatu. Leží na řece Dyji, její hráz je vysoká 60 metrů a délka vzdutí hladiny je téměř 30 kilometrů. Rozlohou je desátá největší v Česku.

Přehrada se za desítky let fungování dočkala i oprav. V poslední době k těm významným patřila v letech 2016 až 2019 kompletní oprava koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i zábradlí na obou stranách hráze. Náklady byly 58 milionů korun. "V následujících letech budeme připravovat rekonstrukci spodních uzávěrů. Bližší informace ale budeme znát až po zpracování projektové dokumentace," doplnil mluvčí.

