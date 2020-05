Výbor pro životní prostředí podpořil snazší zálohování PET lahví

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | fotoblend / pixabay.com Ohledně zálohování PET lahví se ve výboru projednávalo několik pozměňovacích návrhů. / Ilustrační foto

Sněmovní výbor pro životní prostředí včera nepodpořil snahu lidovců ohledně povinného zálohování PET lahví. Schválil však pozměňovací návrh, který společnostem dobrovolné zálohování usnadňuje. O "petkách" vedli poslanci dlouho diskusi, kriticky se k ní vyjádřili zástupci ekologických organizací.

Ohledně zálohování PET lahví se ve výboru projednávalo několik pozměňovacích návrhů. Neuspěl například návrh Jana Čižinského a Mariána Jurečky (oba KDU-ČSL) na povinné zálohování PET lahví do objemu pěti litrů. Na návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a Františka Elfmarka (Piráti) ohledně dobrovolného zálohování "petek" pak zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) kritizovali, že by podle něj vznikl typ společnosti, spravující zálohování, u níž by nebylo jasné, jak k ní má MŽP přistupovat. Poslanci nakonec přijali pozměňovací návrh poslankyně Evy Fialové (ANO), který usnadňuje nápojovým společnostem zálohování dobrovolně zavést.

"Poslanci výboru pro životní prostředí nepodpořili povinné zálohování plastových lahví, ale umožnili nápojovému průmyslu, aby zavedl zálohování dobrovolně. Je to lepší než nic, ale stále zcela nedostačující aby Česko zajistilo 90procentní sběr plastových lahví," uvedl Ivo Kropáček, expert na odpady Hnutí Duha. Podle něj budou lahve "nadále" končit ve velkém na skládkách, ve spalovnách a v přírodě. Spokojení s výsledky výboru příliš nejsou ani zástupci ekologických organizací Zelený kruh a Greenpeace.

O zálohování PET lahví se diskutovalo v rámci návrhu takzvaného zákona o obalech, který má podpořit vyšší recyklaci obalů. Výbor už na konci dubna doporučil první dva zákony z odpadového balíčku. U takzvaného zákona o odpadech mimo jiné podpořil zvýšení skládkovacího poplatku. Ten by měl postupně růst a v roce 2030 přesáhnout 1800 korun za tunu směsného odpadu. V poslední dekádě to přitom bylo 500 korun. Výbor minulý měsíc podpořil také třídící motivační slevu pro obce, které splní průběžné požadavky na třídění. Z pozměňovacích návrhů naopak zamítl požadavek ukončit skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů už v roce 2024 a nechal jej na rok 2030, který je i v původním návrhu.

Členové výboru minule doporučili i přijetí zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, včera vedle zákona o obalech schválili i návrh zákona, který v souvislosti s projednávanou odpadovou legislativou upravuje znění některých dalších zákonů.

