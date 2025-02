Výborný: Kontroly chovů hospodářských zvířat budou v příštích třech týdnech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Mimořádné kontroly chovů hospodářských zvířat, které ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nařídil v pondělí, se uskuteční v následujících třech týdnech. Zacílí se na problematické chovy dojného skotu, které mají například větší procento nucených porážek na farmě. Farem a chovů dojného skotu je podle něj v ČR asi 1300, na síti X uvedl, že kontrol se uskuteční zhruba 100.Kontroly podle Výborného nebudou zaměřené na rodinné farmy, ale na větší a střední podniky. "Bude nás zajímat, jestli jsou (zaměstnanci) dobře proškoleni, jestli tam jsou dodržována všechny pravidla a podmínky dobrých životních podmínek zvířat. Bude nás zajímat to, zda nejsou porušována evropská nařízení," uvedl na X.

Pokud inspektoři naleznou prohřešky, přijdou podle Výborného sankce. A v případě odsouzení za týrání zvířat přichází chovatel na dalších pět let o nárok na dotace, dodal.

Kontroly ministr Státní veterinární správě (SVS) nařídil v reakci na záběry hrubého zacházení se zvířaty odvysílané Českou televizí. Zopakoval, že jakékoliv týrání je neakceptovatelné a že požádal zemědělské nevládní organizace, aby svým členům připomněly povinnost dodržování zákonů.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal řekl, že se snaží dostávat do povědomí členů komory takzvaný etický kodex práce se zvířaty a je podle něj potřeba zaměstnance pravidelně proškolovat, a to například i formou připravovaných videí. "Apelujeme na to, aby chovatelé měli kamery," podotkl Doležal.

Na záběrech České televize v pořadu Reportéři ČT je vidět, jak pracovníci zvířata bijí lopatami, opakovaně jim dávají silné elektrické šoky nebo nemohoucí zvíře tahají za krk za traktorem. ČT uvedla, že některé z těchto farem pobírají od státu a Evropské unie statisícové dotace na welfare zvířat. U některých podniků šlo o víc než milion korun.

Výborný řekl, že zadal Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který administruje zemědělské dotace, i veterinární správě, aby do konce března připravila analýzu provázanosti dotací. "Bavme se o tom, aby sankce byly skutečně citelné, aby odradily kohokoliv od porušování pravidel," dodal Výborný.

Zamezit týrání zvířat na jatečních provozech by měla například novela veterinárního zákona, která zavádí povinnost vybavit jatka kamerovými systémy. Kamery budou muset být na vykládce a v prostorách pro přesuny zvířat. Podle veterinární správy jde o místa nejčastějšího problematického chování ke zvířatům. Poslanci navrhovali rozšíření kamerového dohledu na všechny prostory jatek, kde se manipuluje se zvířaty, návrh ale neprošel.

Loni na jatkách a ve zvěřinových závodech zajišťovalo stálý dozor a kontrolu zdravotní nezávadnosti masa přes 400 veterinárních lékařů a techniků.

