Výborný: Vodohospodáři ve významných nádržích uvolňují prostor pro zachycení vody

Vodohospodáři kvůli očekávaným extrémním srážkám ve významných nádržích uvolňují prostor pro zachycení vody. Například z Vltavské kaskády nyní odtéká dvakrát více vody, než do ní přitéká. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Od úterý je v kontaktu s vedením všech pěti podniků povodí. Extrémní srážky hrozí v Česku od čtvrtka do neděle. V jihovýchodní polovině území a na horách na severovýchodě a severu Čech očekávají meteorologové úhrny mezi 150 až 250 milimetry za čtyři dny. Nejvíc má pršet v oblasti Jeseníků, kde spadne přes 300 litrů vody na metr čtvereční."Postupně jsme navýšili odtoky z významných vodních nádrží tak, abychom rozšířili retenční kapacitu pro zachycení předpokládaných vysokých srážek. Detailně sledujeme aktuální hydrologickou situaci i aktuální předpověď počasí a podle toho upravujeme manipulaci na jednotlivých vodních dílech. Naším cílem je zajistit dostatečný objem pro převod povodňových průtoků," řekl Výborný.

Povodí Moravy začalo odpouštět zásobní objemy v nádržích Vranov, Vír, Mostiště, Bystřička, Plumlov a Slušovice. Naplněnost vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje je v rozmezí 65 až 95 procent, významné nádrže mají zaplněno okolo 80 procent zásobního prostoru. V povodí Odry budou na základě předpovědních modelů a konzultace s meteorology případně odtoky z nádrží ještě navýšeny.

Povodí Vltavy navýšilo celkový odtok z Vltavské kaskády na 80 metrů krychlových vody za vteřinu, což je dvojnásobek aktuálního přítoku. Podle posledních meteorologických předpovědí se očekává nejméně srážek v povodí Berounky. Významněji by měly srážky zasáhnout jižní část Šumavy a Vysočinu, tedy povodí Lužnice, Malše a Sázavy, proto bylo zahájeno postupné odpouštění Vltavské kaskády. Například Orlík dokáže v tuto chvíli zachytit až 200 milionů metrů krychlových vody, Lipno má volnou kapacitu na zachycení 103 milionů metrů krychlových.

Naplněnost významných vodních nádrží v povodí Labe je v rozmezí 61 až 93 procent, aktuálně je vodohospodáři upouštějí, aby zvýšili retenční prostor. Povodí Ohře zatím s ohledem na předpověď neočekává situaci tak vážnou jako ve zbytku Česka.

Podniky povodí preventivně zajišťují i nepřetržitou službu vodohospodářského dispečinku a také dostupnost provozních pracovníků, členů povodňových komisí a pracovníků technicko-bezpečnostního dohledu i mimo pracovní dobu.

