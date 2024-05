Výborný: Výše podpory pro pěstitele zasažené mrazem se bude odvíjet od pomoci Evropské komise

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda je připravena na podporu pěstitelů, jejichž produkci letos poškodily silné mrazy, uvolnit peníze ze státního rozpočtu. Konkrétní částku ale na dnešním jednání nedohodla, řekl novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Jeho úřad podle něj aktuálně čeká na odpověď od Evropské komise, kterou požádal o příspěvek 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). Právě od této podpory se bude odvíjet množství peněz poskytnutých státem, doplnil Výborný. Už dříve avizoval, že prioritu budou mít ovocnáři.

"V tuto chvíli bude vše záležet na přístupu Evropské komise. Za jakoukoliv pomoc ze strany evropského rozpočtu budeme já i vláda velmi vděčni a jsme připraveni tuto pomoc také rozšířit o pomoc ze strany našeho národního rozpočtu," uvedl Výborný. Vykompenzovat všechny škody ale podle něj nebude možné. "Bude to spíše příspěvek k tomu, aby ti pěstitelé dokázali tuto situaci přečkat," doplnil.

Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík uvedl, že je rád, že se vláda přihlásila ke kompenzacím. "Na druhou stranu jsme trošku zklamáni, že v tuto chvíli tam nebyla alokována už nějaká částka. Ale rozumím, že vláda bude čekat na to, jak rozhodne žádost podaná do Bruselu," dodal. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha ČTK řekl, že 100 nebo 200 milionů korun je relativně malá podpora a doufá v to, že se peníze podaří doplnit z Evropské komise.

Výborný už dříve hovořil o tom, že jeho ambicí je uvolnit ze státního rozpočtu až 200 milionů korun. "Ale berte to jako číslo, které musíme ještě upřesnit a dohodnout na úrovni vlády a ministerstva zemědělství a ministerstva financí," uvedl. Kdy vláda o výši částky ze státního rozpočtu rozhodne, neupřesnil. Je podle něj ale pravděpodobné, že pěstitelé budou moci využít také podporu provozních úvěrů přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Ministerstvo zemědělství následně v tiskové zprávě uvedlo, že by si tento krok vyžádal navýšení rozpočtu PGRLF o minimálně 300 milionů korun.

"Platí za mě určitě to, že v této mimořádné situaci nedáváme kompenzaci za podnikatelské riziko, to musí nést každý. A je jedno, jestli se jedná o zemědělský subjekt nebo jinou formu a způsob podnikání. My tady kompenzujeme mimořádnou přírodní katastrofu," řekl Výborný. Aktuálně jsou podle něj v okresech ustavovány komise, které budou monitorovat škody na úrodě. V následujících týdnech budou s ohledem na vegetační období zkoumat zejména jahodníky, uvedl ministr.

O peníze budou moci zažádat ti, kteří evidují 50 procent škod oproti předchozímu pětiletému průměru či více, řekl dnes Výborný. Výše podpory, na kterou pěstitelé dosáhnou, se podle ministra bude také odvíjet od toho, zda byli pojištěni proti mrazu. Z ovoce jdou v Česku s výjimkou vinné révy pojistit jablka, hrušky, borůvky a jahody.

Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě sdělilo, že i když letos velká část pěstitelů ovoce nebude mít žádnou úrodu, stejně jim zůstanou asi dvě třetiny nákladů a do příští sklizně budou bez příjmů z prodeje. Ve srovnání s předchozím pětiletým průměrem se letos podle Ovocnářské unie pravděpodobně sklidí 22 procent jablek, 21 procent hrušek, v případě višní a třešní je to 16 procent. Výborný už dříve uvedl, že se v Česku tento rok místo 138.000 tun ovoce sklidí asi 30.300 tun. Nejhorší sklizeň ovoce od 90. let byla v roce 2011, kdy činila 101.249 tun.

