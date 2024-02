Výborný zvažuje osvobodit zemědělské dotace od daně, ANO by to podpořilo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zvažuje, že by se v rámci podpory českého zemědělství zrušilo danění dotací. Daň je podle něj v Evropské unii výjimkou, uplatňují ji pouze Česko a Slovensko. Osvobození zemědělských dotací od daní by podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka podpořilo i největší opoziční uskupení. Politici to dnes uvedli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima.

Výborný s Havlíčkem se shodli, že v současnosti se s problémy potýkají zejména středně velké zemědělské podniky. Havlíček přitom varoval, že při současném vývoji by střední zemědělce mohly skoupit velké podniky a celý segment by mohl z českého zemědělského sektoru zmizet.

Podle ministra je třeba střední zemědělce podpořit, o konkrétní podobě jedná se zemědělskými organizacemi. Kromě možného zrušení zdanění dotací zvažuje Výborný podporu zaměstnanosti na venkově, například formou snížení odvodů na sociální pojištění. Další možností by podle něj mohlo být nové nastavení podpory z evropských zdrojů.

Politici se střetli v názoru na nadcházející protesty zemědělců, které se uskuteční příští týden. Podle Havlíčka jsou to legitimní protesty namířené proti vládě, protože zemědělcům v důsledku vládních kroků rostou náklady. Výborný naproti tomu kritizoval organizátory plánované pondělní blokády Prahy, podle něj to jsou většinou lidé, kteří nikdy nebyli na poli ani ve chlévě a obyčejné zemědělce zneužívají ke svým účelům.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi uvedl, že problémy zemědělců nebagatelizuje, s pondělním protestem ale podle něj spojili své jméno i například lidé spojení s dezinformační scénou. Exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) kritizovala vládu, že začne s těmi, kdo mají problémy, jednat vždy až "s křížkem po funuse".

Bartoš uvedl, že problémem až tak není vnitroevropská politika, nýbrž vztah k zemědělské politice vůči zemím, které jsou mimo EU. Evropa jde směrem ekologizace zemědělství, na druhou stranu nechrání vůči levnému dovozu ze zahraničí, míní.

Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) kritizoval pondělní protest v Praze, který podle něj neusiluje o řešení konkrétních problémů v zemědělství a cílem organizátorů je destabilizace situace v Česku. Má naopak pochopení pro čtvrteční demonstraci. Tlak zemědělců z několika zemí EU podle něj může přispět k prosazení opatření, která podporuje i česká vláda, řekl Bendl v pořadu Za pět minut dvanáct na Nově.

V pondělí se část nespokojených zemědělců chystá zablokovat pražskou magistrálu na protest proti zemědělské politice vlády i Evropské unie. Protest organizuje předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který je šéfem představenstva zemědělské skupiny Rabbit s miliardovými tržbami. Velké nevládní zemědělské organizace se od protestu distancovaly.

Ve čtvrtek se uskuteční společné evropské protesty proti politice EU, kdy farmáři se svými stroji vyjedou v kolonách na hranice. Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se do čtvrteční akce zapojí. Prezident Agrární komory Jan Doležal dnes na Nově řekl, že očekává účast tisíců zemědělských strojů, zemědělci ale budou protestovat pokojně a mimo dopravní špičku. "My si nechceme brát nikoho jako rukojmí, nechceme způsobovat problémy, ale chceme ukázat, že situace je neudržitelná," řekl.

