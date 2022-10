Výlov přehrady v Liberci zkomplikovalo rybářům protržené hradítko

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Capri23auto / Pixabay Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plánovaný výlov přehrady Harcov v Liberci včera zkomplikovalo protržené hradítko. ČTK to řekl mluvčí severočeského územního svazu rybářů Jan Skalský. Přehrada se vyprázdnila mnohem rychleji, než rybáři původně plánovali, voda s sebou vzala i velkou část ryb. Rybáři je tak nakonec nelovili jen v samotné nádrži, ale také v toku pod hrází. Z vody vytáhli i kapitální kusy, mezi kterými bylo několik až 140 centimetrů dlouhých sumců, ale také kapři, z nich někteří měli až 20 kilogramů.

Povodí Labe připravuje opravu přehrady a odbahnění nádrže, zcela vypuštěná bude poprvé ve své 120 let dlouhé historii. Protržení hradítka podle Skalského výlov paradoxně zrychlilo. Slovit ryby pod hrází bylo podle něj rychlejší a jednodušší než lovit je z bahna, jehož vrstva přesahuje i tři metry a rybáře na loďkách přes něj museli přetahovat za pomoci lan. Kolik ryb slovili, rybáři nevědí, nevážili je. "Budeme se bavit minimálně o vyšších řádech stovek kilogramů, bylo to velké množství bílé ryby jako perlíni, plotice, ale nechyběly ani desítky až trofejních kaprů, sumci, štiky nebo úhoři," doplnil Skalský.

Do výlovu se zapojilo osm desítek rybářů nejen z Liberecka a Jablonecka, ale také z Českolipska a na pomoc přijely i lovné čety z Ústí nad Labem a Teplic. Výlov provázelo po celou dobu mrholení, na rozdíl od desítek diváků, kteří výlov sledovali z hráze, si ho rybáři pochvalovali. "My jsme zvyklí na vodu, takže to pro nás není problém a i pro tu rybu je to lepší, je tak menší riziko úhynu. Dá se říct, že tohle počasí je na výlov ideální," uvedl Skalský.

Ryby, které rybáři vylovili z nádrže nebo pod přehradou, museli ručně vynášet ve vaničkách do nádrží s vodou. Rybáři je v kádích postupně rozváželi do jiných nádrží a rybníků v revíru, kromě jiného i do nedaleké přehrady Fojtka, kam putovaly i velké kusy. Z přehrady se ale nestěhovaly kvůli rekonstrukci jen ryby. "Na přehradě se vyskytoval také zvláště chráněný druh mlže, kterým je Škeble rybničná, ty jsme museli v průběhu vypouštění přehrady sbírat a odnášet na náhradní lokality," řekl ČTK Martin Dušek, který zajišťuje biologický dozor.

Škeble rybničná je největší druh měkkýše v České republice, obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně i slepá ramena, celkem jich z přehrady posbírali kolem 2500. Škeble stěhovali do tří lokalit, jednou z nich je rybníček v libereckých Kateřinkách, "Tam bylo umístěno asi 300 škeblí, rybníček má tu výhodu, že je slovitelný a za tři roky, až se bude přehrada znovu napouštět, tak škeble zase přemístíme zpátky a pokusíme se tu populaci tady obnovit," řekl Dušek. Další část škeblí podle něj putovala do pískovny v Oldřichově v Hájích a do přehrady Fojtka, kde by už ale měly škeble zůstat.

Přehrada Harcov je součástí soustavy retenčních nádrží, které postavili v podhůří Jizerských hor v letech 1902 až 1911. Pět přehrad v Liberci na Harcovském potoce, v Bedřichově na Černé Nise, ve Fojtce na Fojtském potoce, v Mlýnici na Albrechtickém potoce a v Jablonci na Mšenském potoce bylo postaveno podle projektu německého architekta Otto Intzeho. Důvodem jejich výstavby byla ochrana před povodněmi, které oblast na konci 19. století pravidelně postihovaly.

Přehrada Harcov je kulturní památkou, Povodí Labe několik let připravovalo její rekonstrukci. Na projekt, který bez DPH přijde na 388 milionů korun, přispěla Evropská unie. Opravovat se bude prosakující zděná hráz, ze dna nádrže plánují odtěžit 26.000 metrů krychlových nánosů bahna, zmizí i nefunkční železobetonové konstrukce. Zároveň dělníci opraví 743 metrů pravobřežní zdi vedoucí od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn. Bez vody bude přehrada do léta 2025.

reklama