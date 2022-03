Vypsání řízení na ředitele Lesů ČR potrvá déle, zapojí se i personální agentura

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Podnik zatím dál povede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku.

Opakované výběrové řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) by mohlo ministerstvo zemědělství vypsat v následujících měsících. Nově se do něj zapojí i personální agentura. ČTK a ČT to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Na konci února rezort oznámil, že by řízení mohlo být vypsáno do několika týdnů. V prvním řízení, které trvalo od prosince do konce února, Nekula nikoho nevybral. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Podnik zatím dál povede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku, jenž je podle ministra fundovaným člověkem, který své práci rozumí. Groda byl řízením pověřen loni v prosinci poté, co Marian Jurečka (KDU-ČSL), který dočasně ministerstvo zemědělství vedl, odvolal posledního šéfa firmy Josefa Vojáčka.

Nekula řekl, že při výběru generálního ředitele LČR nechce být pod žádným tlakem a chce situaci zklidnit. Na rozdíl od minulého výběrového řízení ministerstvo do nového tendru zapojí personální agenturu. "Do léta už budeme vědět, jaké jsou podmínky a jak to bude probíhat," řekl ministr bez uvedení přesnějšího data vypsání řízení.

Vzorem pro výběrové řízení by podle něj mělo být řízení na ředitele Budějovického Budvaru z roku 2017. Tehdy byl ministrem zemědělství Jurečka a s výběrem pomáhala soukromá agentura Constellation. V komisi byli bývalý ředitel Budvaru Jiří Boček, bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karel Melzoch, šéf Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka a ministerský náměstek pro sekci ekonomiky a výpočetních technologií Zdeněk Adamec.

Z Nekulova vyjádření vyplynulo, že nový generální ředitel Lesů ČR nebude jmenován dříve, než Groda spolu s ředitelem Vojenských lesů a statků (VLS) vrátí do výchozího stavu směnu lesů mezi LČR a VLS. "Rád bych, aby pan Groda tento úkol dotáhl do konce. Je pro mě zásadní, aby se nepředávaly úkoly a nepřepřahalo se v této situaci," řekl Nekula. Neměla by se však podle něj opakovat situace z let 2012 až 2014, kdy podnik 16 měsíců z pověření řídil ekonomický ředitel Michal Gaube.

Směnu práv k hospodaření k lesům, kterou schválila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) loni v červnu s platností od 1. ledna, noví ministři zrušili. Nekula a ministryně obrany Jana Černochová (ODS) směnu odmítli kvůli provozním a obranným důvodům. Směna se měla týkat asi 74 000 hektarů lesů.

U zrušeného výběrového řízení zájem o místo šéfa LČR projevilo pět uchazečů. Výběrová komise po jednání se všemi zájemci doporučila dva kandidáty. Jejich jména resort nesdělil. Server Seznam Zprávy uvedl, že by mohlo jít o někdejšího generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda a současného ředitele odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů ministerstva zemědělství Václava Lidického.

Lesy ČR mají kromě ústředí v Hradci Králové zaměstnance v sedmi oblastních ředitelstvích, v šesti lesnických závodech a v 61 lesních správách. Práci dávají asi 4200 lidem. Podnik většinu lesnických prací týkajících se těžby a obnovy lesa zadává výběrovými řízeními soukromým firmám. Každoročně na to vypisuje tendry v hodnotě miliard korun.

