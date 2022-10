Vyšla kniha o klimatu, kterou s odborníky sestavila aktivistka Thunbergová

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na pultech knihkupectví po celém světě se dnes objevila kniha The Climate Book, kterou ve spolupráci s vědci sestavila mladá švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová. Podle agentury DPA je to "komplexní referenční dílo o klimatické krizi, (...) které by se mělo stát povinnou školní četbou".

Ničivé povodně, vlny veder a následné smrtonosné záplavy nebo lesní požáry. Realita posledních let je mnohdy dramatičtější než představy filmových tvůrců, píše v recenzi knihy DPA. Thunbergová na 500 stranách popisuje přírodní katastrofy a také se snaží hledat souvislosti mezi ničením přírody a vznikem pandemií nebo klimatickými změnami.

"Máme nepředstavitelně velkou příležitost žít v rozhodujícím okamžiku lidských dějin. Je načase, abychom tento příběh vyprávěli a možná i změnili jeho výsledek," cituje Thunbergovou německá tisková agentura. Autorská práva ke knize patří nadaci Grety Thunbergové a veškerý výtěžek z prodeje jde na dobročinné účely, uvedla mladá autorka na instagramu.

Na konci léta 2018 se tehdy patnáctiletá dívka posadila před stockholmský parlament, aby od švédských politiků požadovala důslednější ochranu klimatu. O rok později už byla světoznámou, setkávala se se státníky i stejně smýšlejícími celebritami a stala se symbolem boje proti klimatickým změnám. Po dvou letech, kdy budila pozornost, se teď stáhla do pozadí a prezentuje se odbornou knihou.

Výsledek její práce teď ale čelí stejné výzvě jako kterákoliv odborná literatura, píše DPA. Lidé z oboru si knihu se zájmem přečtou, širokou veřejnost ale o své přitažlivosti teprve musí přesvědčit.

