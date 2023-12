Vysočina dostala od září 100 žádostí o dotaci na kotel, uspět může pětkrát víc

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Deyan Georgiev / Shutterstock Oheň v kotli

Krajský úřad Vysočiny dostal od září do konce listopadu přes 100 žádostí o dotaci na výměnu kotle v domácnostech s nízkými příjmy, uspět jich v tomto dotačním kole může pětkrát víc. Kraj může rozdělit 103 milionů korun, což postačí na výměnu nejméně 575 kotlů. Žádosti bude úřad přijímat do konce srpna 2024. Vyplývá to ze zprávy na krajském webu

Krajští radní už schválili peníze pro 72 žadatelů. Čtyři žadatelé neuspěli, protože nesplnili podmínky programu, zbývající žádosti ještě úředníci kontrolují.

Chudší domácnosti, které se chystají rušit kotel na tuhá paliva, mohou v programu dostat až 130 000 korun na nový kotel spalující biomasu nebo 180 000 korun na tepelné čerpadlo. O dotaci se podle údajů kraje mohou na krajském úřadě ucházet domácnosti se starobními nebo invalidními důchodci a domácnosti, v nichž některý z členů dostával od loňského ledna příspěvek na bydlení.

Domácnostem s nízkými příjmy poskytoval kraj dotace na výměnu starých kotlů za nové zdroje s ekologičtějším provozem poprvé vloni, uspělo všech 788 žadatelů, kteří splnili podmínky dotačního programu. Vysočina tehdy na tento účel dostala nejdřív 119 milionů korun. Kvůli mírnému převisu žádostí kraj ještě požádal ministerstvo o dalších pět milionů.

Dotační program na výměnu kotlů v domácnostech vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v zemi. Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci poprvé požádat v lednu 2016. Do začátku letošního dotačního kola bylo na krajském úřadě schváleno 9300 žádostí o dotaci na výměnu kotlů, vyplaceno bylo 786 milionů korun.

