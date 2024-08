Vyšší teploty letos zasáhly také Antarktidu, upozorňují vědci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Neobvykle dlouhou vlnu teplejšího počasí zažívá nyní Antarktida. Podle údajů britského Institutu pro výzkum Antarktidy byly tamní teploty v červenci, který je pro antarktickou oblast zimním měsícem, v průměru o 3,1 stupně Celsia vyšší než obvykle, uvádí web televize ORF."Délka trvání tohoto teplého období je neobvyklá," upozornil výzkumník Thomas Caton Harrison z Intitutu pro výzkum Antarktidy . "Mohlo by to znamenat, že směřujeme k mimořádně teplé antarktické zimě," dodal. Teploty na nejchladnějším kontinentu na Zemi se pohybovaly od minus 34,68 stupně Celsia 15. července do minus 28,12 stupně Celsia na konci měsíce. Poslední datum, pro které jsou údaje k dispozici, je 7. srpna, kdy hodnota stoupla na minus 26,6 stupně Celsia. V oblasti u Wedellova moře byly naměřeny teploty až plus 10 stupňů Celsia.

Ačkoliv jsou teplotní výkyvy v období antarktické zimy poměrně obvyklé, je aktuální a dlouhotrvající vlna vyšších teplot podle Harrisona "pozoruhodná". Vyšší teploty mohou znamenat, že ledová plocha, kterou je Antarktida pokrytá, bude roztávat rychleji. Podle studie zveřejněné v červnu se Antarktida blíží k dalšímu takzvanému bodu zvratu, kdy už důsledky klimatických změn způsobených člověkem nepůjde zvrátit. Tání ledovců přispívá ke zvýšení hladiny moří, což má důsledky i za hranicemi Antarktidy.

Podle Světové meteorologická organizace (WMO) znepokojivé klimatické trendy naznačují, že kromě tání ledovců lidstvo čekají v budoucnu častější záplavy, požáry a vlny veder jako důsledek globálního oteplování.

