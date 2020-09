Vytí vlků potvrdilo, že na Šumavě a v Bavorském lese jsou už dvě vlčí smečky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | NP Šumava Kojící vlčice, zachycená v květnu.

Vlci, kteří zde byli kdysi vyhubeni, se od roku 2015 přirozeně vracejí do příhraniční oblasti mezi Bavorskem a Čechami. Proces velmi pečlivě sledují zejména odborní pracovníci Správ národních parků Bavorský les a Šumava. Pomáhají jim v tom mimo jiné fotopasti a také rozbory genetických vzorků. Rozsáhlé monitorování nyní přineslo nová zjištění. Region těchto dvou velkých přeshraničních chráněných území již nevyužívá jen jedna, ale dvě vlčí smečky. Informuje o tom Národní park Šumava.

„Jedna vlčí rodina využívá hlavně lesy mezi Finsterau a Srní,“ vysvětluje ředitel Národního parku Bavorský les Franz Leibl. „Druhá smečka je stále více vidět mezi přehradou Frauenau a Železnou Rudou,“ dodává jeho český protějšek Pavel Hubený. Po prokázání prvních mláďat v roce 2017 je založení druhé smečky dalším výrazným mezníkem v populačním vývoji těchto divokých zvířat.

V oblasti Finsterau - Srní se zoologům podařilo zaznamenat kojící vlčici. "To znamená, že mléčné žlázy samice jsou plné, což je jasná známka potomstva," říká profesor Marco Heurich, koordinátor monitoringu vlků v NP Bavorský les. Jan Mokrý, jeho protějšek z Národního parku Šumava, může tento důkaz potvrdit: „Další fotopast v oblasti zaznamenala čtyři vlčata.“

Zvířata, která využívají západní část Šumavy a tedy i Bavorského lesa, jsou od minulé zimy pravidelně fotografována kamerami pro monitoring divoké zvěře. Genetické analýzy vzorků trusu naznačovaly, že se tam od té doby mohlo kromě dvou dospělých vlků zdržovat i jedno mladé zvíře, což by naznačovalo vytvoření smečky. Do minulého týdne to však byl jen předpoklad. Teprve těsná spolupráce vědců z týmu Aleše Vorla z České zemědělské univerzity a s odborníky z obou národních parků přinesla nové informace.

Čtyři vlčata zachycená fotopastí koncem července.

„Pomocí stopování speciálně cvičeným psem a následnou stimulací vytím se podařilo prokázat přítomnost mláďat ve dvou vzdálených místech, což potvrdilo reprodukci a výskyt nejen původní, ale i další nové smečky. Na předchozí akustickou stimulaci vlci v obou oblastech jejich výskytu reagovali vytím, přičemž se dalo rozlišit, že v obou smečkách jsou přítomna i letošní mláďata,“ uzavírá Aleš Vorel.

Správa Národního parku Šumava má zároveň záznamy o výskytu dalšího vlka či vlků v jižní části Šumavy, která už nesousedí s NP Bavorský Les. V této oblasti se ale utvoření smečky nepotvrdilo.“

