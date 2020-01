Vyžlovka u Prahy dokončila přestavbu čističky téměř za 40 milionů Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Vyžlovka u Prahy dokončila rekonstrukci čistírny odpadních vod téměř za 40 milionů korun. / Ilustrační foto

Vyžlovka u Prahy dokončila rekonstrukci čistírny odpadních vod téměř za 40 milionů korun. Zařízení získalo novou technologii a zvýšila se jeho kapacita. Součástí projektu bylo i vybudování bezpečnostní záchytné nádrže pro případ havárie, řekl starosta Jan Pelikán (Společně pro Vyžlovku).

Stavba trvala zhruba rok, přípravy však začaly už před šesti lety. V obci žije necelých 700 lidí, kapacita čistírny nově vystačí pro 1200 obyvatel. "Byla to rekonstrukce a intenzifikace čističky, která fungovala už téměř 20 let. Nyní má kompletně vyměněnou technologii. Udělali jsme si tam i rybníček, do nějž se čistička vypouští," uvedl Pelikán.

Většinu nákladů pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí. Obec hospodařící s devítimilionovým rozpočtem by akci bez dotace nezvládla. "Pro nás jako malou obec to byla investice relativně veliká," dodal starosta.

Vyžlovka chtěla mít podle Pelikána příkladnou čističku, aby zabránila případnému znečištění oblíbeného přírodního koupaliště u Vyžlovského rybníka, které provozuje. Zároveň do budoucna chystá rekonstrukci tohoto areálu. Mělo by v něm vzniknout nové zázemí a také tělocvična pro místní základní školu.

