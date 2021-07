Z rozvojového programu půjde na podzim 1,2 miliardy korun na lesy

Licence | Některá práva vyhrazena

Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Nejvíce peněz, 460 milionů Kč, má jít do lesnické infrastruktury, 400 milionů Kč pak do obnovy lesních porostů po kalamitách, tedy na zalesnění holin po kůrovcové kalamitě, a 360 milionů Kč jako investice do nezemědělských činností.