Začala dostavba poldru Kutřín. Ochrání povodí Novohradky

Na Chrudimsku začala dostavba rozestavěného suchého poldru Kutřín za více než půl miliardy korun. Ochrání lokalitu povodí Novohradky od povodní. Práce byly přerušené na jaře 2022 kvůli nepředvídatelným komplikacím, řekl generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Práce budou dokončeny zhruba za tři roky, dodal."Požadavek ochranářů byl, aby hráz byla co nejsubtilnější. Kdyby byla sypaná, byla by hodně široká a nevešla by se tam. Proto se zvolila betonová hráz, na jedné straně budou odstupňované bloky, které budou obsypané kameny, aby vypadala jako skalní stěny," řekl Šebesta.

Účinnost poldru by měla být vysoká, protože region trápí velká voda opakovaně. "Pokud se sejdou povodně na Novohradce a Krounce, pak to tady zlobí. Voda jde až na soutok s Chrudimkou. Cílem poldru je jednu povodňovou vlnu zachytit. Máme vyzkoušeno, že všechny suché nádrže fungují," řekl Šebesta.

Například v Luži na Chrudimsku jsou povodně časté, městem protéká Novohradka. "Máme u nás velkou vodu několikrát ročně, třetí povodňový stupeň byl u nás na konci roku na Štědrý den. Voda se rozlévá mimo obec na louky a hrozí, že se to lidem vylije do zahrádek a do nemovitostí," řekl starosta Ladislav Peterka (Nestraníci).

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) poldr dokáže až osmkrát snížit povodňovou vlnu. Kapacita suché nádrže bude až na stoletou vodu. "Je to jedna z nejvýznamnějších staveb v České republice," řekl ministr.

Stavební firma postaví betonovou hráz 146 metrů dlouhou s maximální výškou 17,8 metru. Bude mít migrační hráz pro zvířata, aby tam v době, kdy poldr nebude zatopený vodou, mohla volně procházet. "Při hrozící povodni tam sjede velký tabulový uzávěr. V dalším bloku budou ocelové roury, kterými se bude převádět povodňový průtok. Jak bude stoupat hladina vody, roury se budou uzavírat, aby vody ven teklo pořád stejně," řekl Šebesta.

"Aktuálně probíhají zemní práce spojené s ochranou svahů, byla také zahájena injektáž horninového masivu pod hráz. Probíhají také přípravy pro první železobetonářské práce spojené s výstavbou zkušebního úseku hráze," řekl Krzysztof Tomczyk, vedoucí zakázky společnosti Budimex.

Firma Budimex převzala rozestavěné dílo. Práce původně začaly na jaře 2021 a po roce skončily kvůli geologickým problémům a také kvůli prodražování stavby kvůli vysoké inflaci. Povodí Labe proto ukončilo s firmou OHLA ŽS smlouvu.

"Geologické podmínky by už neměly být neznámou, jsou odhaleny. Víme, co tam je. Skála byla měkčí, někde víc navětralá, byla trošku jiná, než odhadoval průzkum. Máme smluvní podmínky, myslí na všechno, co nás napadlo. Ale do roku 2027 je dlouhá doba. V minulém kole byla inflace taková, že na to smluvní podmínky myslet nemohly," řekl Šebesta.

Práce budou stát 564,5 milionu korun, 300 milionů korun bude z EU dotací a 208 milionů korun ze zdrojů ministerstva zemědělství, zbytek zaplatí Povodí Labe. Stavební firma už pracuje na zakázce, na dokončení má 39 měsíců.

