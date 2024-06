Velký Týnec podruhé během tří týdnů čelil bleskové povodni, obec hledá řešení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | blasbike / blasbike / Depositphotos Ilustrační foto

Podruhé za tři týdny čelil ve středu večer Velký Týnec na Olomoucku bleskové povodni. Po prudké bouřce voda z okolních polí opět rychle zaplavila několik ulic, ve kterých zatopila sklepy domů a garáže.Vedení obce se kvůli opakujícím záplavám dohodlo s Povodím Moravy na vyčištění dvou místních potůčků. Zároveň chce s pomocí státních úřadů přimět zemědělce, aby upravili obhospodařování okolních polí a snížili tak odtok dešťové vody do obce ležící mezi svahy.

Obecní úřad také plánuje oprášit 20 let starý projekt na vybudování suchého poldru, který by vodu přitékající z polí včas zachytil, řekl starosta Velkého Týnce Petr Hanuška (Nestraníci).

Obyvatelé Velkého Týnce v posledních týdnech s obavami čtou každou předpověď o blížících se bouřkách. Nejinak tomu bylo i ve středu.

"Pokaždé, když začne pršet, tak doma na meteorologické stanici sleduji přibývající milimetry srážek. Ve středu nejprve napadlo sedm milimetrů a přestalo. Říkal jsem si, tak to je fajn. Pak ale přišla od Přerova další bouřková vlna a to už byla katastrofa. Nebylo vidět na metr, byla vichřice a do toho obrovské přívaly vody," uvedl Hanuška.

Ukazatel množství srážek na domácí meteostanici šel rychle nahoru a zastavil se na 57 milimetrech. "Pole v okolí takové množství vody už nedokázala absorbovat, " podotkl Hanuška.

Bahnitá voda ve středu večer do části Velkého Týnce přitekla po silnici z okolních polí a rychle naplnila dva místní potůčky. Stejně jako na začátku června pak zaplavila pozemky a suterény několika domů hlavně v Sadové a Bystřické ulici.

"S hasiči jsme na přístupovou cestu k domu dali pytle s pískem, ale moc to nepomohlo. Voda nám zaplavila garáž a sklep," řekl ČTK starší obyvatel Velkého Týnce, který včera ráno vynášel věci ze sklepa a poté ho uklízel. Obyvatelům s úklidem pomáhají dobrovolní hasiči, obec zajistila kontejnery na vodou zničené věci.

Obecní úřad se podle starosty snaží riziko nenadálých záplav už delší dobu snížit. Posílil kapacitu kanalizace v ohrožených částech Velkého Týnce a vyčistil a prohloubil meliorační příkopy, kterými voda odtéká pryč.

"Snažíme se udělat maximum, bohužel reliéf okolní krajiny je takový, jaký je," podotkl Hanuška, podle které je nutné stále častějším přívalovým dešťům přizpůsobit obhospodařování polí v okolí Velkého Týnce.

Zástupci Velkého Týnce se proto v červenci sejdou s odborníky ze Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). "Potřebujeme poradit, jakým způsobem by zemědělci měli v našem krajinném reliéfu hospodařit. Od místních zemědělců totiž neustále slyšíme, že potřebují dodržovat osevní plány," podotkl starosta.

S Povodím Moravy se už obec dohodla na vyčištění koryt dvou potůčků. "Čištění má začít v srpnu. Říkali nám, že po vyčištění koryto Beroňky pojme dvouletou až pětiletou vodu, protože více jeho kapacitu zvýšit nelze. Včera tady přitom podle mého odhadu byla 50 až 70letá voda," upozornil starosta.

Obyvatelé Velkého Týnce jsou z častých záplav rozladění a svoji nevoli často obrací směrem k vedení obce. "Mají pocit, že pro zlepšení situace můžeme udělat víc," řekl starosta.

Obecní úřad se bude snažit při jednání se zástupci Povodí Moravy, SPÚ a SZIF oprášit projekt na vybudování suchého poldru ve směru na nedalekou Velkou Bystřici, který před 20 lety zkrachoval kvůli tehdejší neochotě soukromého zemědělce, na jehož pozemcích měl být postaven.

