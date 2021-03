Zachování javoru stříbrného projedná v pátek zastupitelstvo Prahy 1

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Javor stříbrný na prostranství tzv. Anenského trojúhelníku nedaleko Karlových lázní v Praze 1.

Mimořádné zastupitelstvo městské části Praha 1 svolané na návrh 1/3 zastupitelů projedná zachování věkovitého javoru stříbrného u Karlových lázní. Na zastupitelstvu bude předána petice proti kácení stromu, která nasbírala již téměř 3 000 podpisů. Zastupitelstvo se sejde v pátek 26. března od 14:00 v Paláci Žofín.

Kácení věkovitého javoru stříbrného, který stojí v cestě projektu na vydláždění trojúhelníkového parku na Smetanově nábřeží a následnému zbudování podchodu pod vozovkou směrem k Vltavě, bylo zatím pozastaveno díky rozhodnutí České inspekce životního prostředí ochránit hnízdícího holuba hřivnáče.

Proměna prostranství Anenského trojúhelníku pozastavena nebyla, přestože strom se zatím kácet nesmí.

Přesto však vedení městské části Praha 1 stále počítá s kácením, jakmile to bude možné. „Starosta Petr Hejma ani radní pro zeleň Richard Bureš se s opozicí stále nebaví a z médií zaznívají jejich hlasy, že kácet budou ihned, jak to bude možné. Zdá se, že přes obrovský ohlas občanů, petici a dvě protestní shromáždění stále nepochopili, že hodnota zdravého starého stromu dalece převyšuje veřejný prospěch z jimi prosazovaného projektu, který má sloužit hlavně turismu,“ říká Petr Kučera, zastupitel za Zelenou pro Jedničku.

Jedna třetina zastupitelů městské části požádala o svolání mimořádného zastupitelstva, které projedná zachování stromu. „Předkládám usnesení, aby starosta zachoval strom růst na svém místě a zajistil pro něj odpovídající péči. Jak se rada městské části vypořádá s úpravou projektů, je ponecháno na jejím uvážení,“ upřesňuje Kučera. Schůze zastupitelstva se uskuteční v pátek 26. března od 14:00 v Paláci Žofín, zachování stromu plánují přijít podpořit při zachování epidemiologických opatření i místní občané.

Vedení radnice bude předáno již téměř 3 000 podpisů převážně Pražanů, kteří se podepsali pod petici proti kácení javoru stříbrného. „Sbírání podpisů ovšem neuzavíráme do té doby, než bude javor stříbrný definitivně zachráněn,“ potvrzuje za petiční výbor Kučera.

Ve hře je i postoj rady hlavního města Prahy, která stále nerozhodla, jak se postaví ke zprůchodnění podchodu pod vozovkou, tzv. čapadla, které je v majetku hlavního města. Městská část, která je investorem i této navazující části projektu, pro zprůchodnění potřebuje právě souhlas hlavního města. Pokud by ho nezískala, kácení javoru stříbrného, který roste přímo před plánovaným portálem podchodu, by bylo zcela zbytečné.

„Jakkoli je projekt zajímavý, jedná se hlavně o turistickou atrakci a navíc řeku lze zpřístupnit i odjinud, takže to není nic urgentního, kvůli čemu by musel padnout zdravý vzrostlý strom. Zvláště dnes, kdy více vnímáme hodnotu takto vzrostlého stromu pro město, podílí se na čištění ovzduší, poskytuje stín a v létě ochlazuje rozpálený vzduch. Nelze opomenout ani velkou estetickou hodnotu vzrostlých stromů v ulicích města a hodnotu památkovou v pražském panoramatu při pohledu z Karlova mostu a Kampy. Dorůst do podobné velikosti trvá stromu mnoho desítek let, měli bychom si ho za to vážit,“ dodává Kučera.

