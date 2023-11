Záchranná stanice Huslík u Poděbrad přijala letos 2464 zvířat, nejvíc za 40 let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Na podzim je nejčastějším druhem ježek západní a východní.

Záchranná stanice Huslík u Poděbrad na Nymbursku letos přijme rekordní množství zvířat, od ledna jich zatím bylo 2464. Je to zhruba o 400 víc než za celý loňský rok a nejvíc v historii stanice, která příští rok oslaví 40. výročí svého vzniku. Kvůli narůstajícím počtům zvířat chce příští rok stanice začít s rekonstrukcí areálu za 19 milionů korun, přibýt by měly například nové voliéry. Stanice nyní také spustila veřejnou sbírku na pořízení auta, které bude sloužit k vyzvedávání zraněných živočichů. ČTK to řekla mluvčí stanice Marta Kroča Bryndová.

Pracovníci stanice pečují o zraněná zvířata nebo mláďata, která se o sebe nedokážou postarat. Dvě třetiny z celkového počtu přijmou na jaře a v létě. Na podzim je nejčastějším druhem ježek západní a východní. "Na podzim je každé druhé zvíře ježek, i těch je letos víc, měli jsme i hodně mláďat, která přišla o matku v důsledku srážky s automobilem, napadení psem, posekáním nebo mohla být otrávena jedem," řekla Kroča Bryndová. Od začátku srpna přijali ve stanici 342 ježků, zhruba o třetinu víc než loni.

Z dalších zvířat jsou častí například netopýři, poštolky nebo káně lesní, zranění jsou nejčastěji po střetu s dopravním prostředkem. Mezi přijatými ptáky letos byli také dva orli mořští a několik luňáků červených, kteří se popálili na sloupech elektrického vedení. Ve stanici se postarali rovněž o sedm sov pálených, většina utrpěla zranění po nárazu. Do stanice se letos poprvé dostal i vzácný jeřáb popelavý. Většinu zvířat se podaří vypustit zpět do přírody.

Při rekonstrukci, která začne příští rok, by se stanice měla rozšířit. Na investici za 19 milionů korun požádala stanice o evropské dotace, nyní čeká na rozhodnutí. "Součástí budou nové voliéry, například vypouštěcí voliéra, a upravíme i ty stávající, v plánu je také v jedné z budov vytvořit zázemí pro zaměstnance," řekla Kroča Bryndová. Částku 3,8 milionu korun musí stanice uhradit z vlastních zdrojů.

Záchranná stanice vznikla v roce 1984 v Pátku na Poděbradsku. Z původních provizorních prostor se v roce 2005 přestěhovala do Klicperovy hájenky na Huslíku u Poděbrad. Peníze na provoz má z darů, přispívá také Středočeský kraj a zhruba 30 procent nákladů kryje dotace od ministerstva životního prostředí z programu péče o krajinu.

Pracovníci stanice přijímají zvířata sedm dní v týdnu. Součástí aktivit je ekocentrum, které se věnuje vzdělávacím aktivitám, a veřejnosti přístupná expozice. Lidé se mohou zúčastnit i vypouštění některých zvířat zpět do přírody nebo přijít na komentované prohlídky.

