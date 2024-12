Kalous, puštík, liška. Předvánoční shon na záchranné stanici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Puštík a kalous na silnici

Nevím proč tomu tak je, ale v úterý 17. 12. 2024 to u nás na Záchranné stanici v Plzni vypadalo tak, že tradiční předvánoční shon, únava, soustředění se a pozornost se promítly i do životů některých našich zvířecích pacientů.

Hned ráno nám hlásili z ordinace zdravotního střediska v Třemošné, že sestřička Petra cestou do práce, na silnici mezi Pavlovskem a Hrádkem u Rokycan, našla autem sraženého puštíka obecného. Sova má otřes mozku a na noze ornitologický kroužek, díky kterému se podařilo zjistit, že se jedná o rok starého puštíka kroužkovaného kolegou Václavem Říšem v budce 22. 4. 2023 na lokalitě Čilina. Puštíka však dnes evidentně při lovu potravy srazilo auto a zůstal ležet na silnici, kde ho sebrala a tím pádem zachránila již zmiňovaná zdravotní sestřička Petra.

Autem sražený puštík obecný se z otřesu mozku velice rychle vzpamatoval a létáním po voliéře se dožadoval návratu zpět do lesa. Vypustili jsme ho spolu s kání 18. 12. 2024 v podvečer na lokalitě nedaleko místa nálezu.

Neuběhlo ani půl hodiny od převzetí puštíka a volala další nálezkyně, která sebrala na silnici kousek od Úněšova v katastru obce Čbán poraněného kalouse ušatého. V tomto případě je poranění pravého křídla po střetu s jedoucím automobilem podstatně komplikovanější, a rozdrcení dutých kostí v téměř celé délce křídla si zcela určitě vyžádá dlouhodobou léčbu a hospitalizaci.

Lišák zamotaný do zbytku oplocenkového pletiva

Pozor si evidentně nedával ani starý mazaný lišák, kterého náhodně našel a nahlásil pán, který si ráno zkracoval cestu do zaměstnání mezi zahrádkami, pastvinou a polem v Plzni na Roudné. Vyděšené zvíře snažící se vyprostit levou zadní nohu z drátěného oka smotku starého oborového pletiva by bez lidské pomoci nemělo šanci.

Dojel jsem na místo a začal rychle jednat, čekat na veterináře, který by zvíře uspal jsem si nemohl dovolit, a tak jsem lišáka z drátů vystříhal a osvobodil. Byla to pro mě po delší době docela veliká výzva, jelikož i když lišky nejsou zákeřné a příliš velké bojovnice, tak kousnutí od této šelmy může být velice nebezpečné. Proto jsem za pomoci delší tyče lišku zaměstnal a opatrně kleštěmi vystříhal z onoho drátěného klubka. Hned jak byla noha volná, vysmekla se mi z tyče a pelášila tak rychle, že jsem ji nestihl ani vyfotografovat. Navíc jsem byl u zásahu sám, takže jediné, co jsem nafotil, byla ona zákeřná drátěná past, která je nebezpečná i pro jiné druhy zvířat.

Den končil po nárazu otřesenou sojkou obecnou dovezenou odchytovou službou Městské policie Plzeň. A bohužel i utracením nevyléčitelné, elektrickým proudem popálené poštolky obecné dovezené kolegyní Andreou z Folmavy na Domažlicku.

