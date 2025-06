Karel Makoň: Bez pomoci složek IZS bychom se už dnes v záchranné stanici neobešli

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Vodní záchranáři z Hracholuské přehrady

Desítky každodenních zásahů, případů a situací, které řešíme zejména v několika posledních týdnech, by se nám bez pomoci složek Integrovaného záchranného systému (IZS) řešilo velice obtížně. Naštěstí vzájemná spolupráce se státní i městskou policií, profesionálními i dobrovolnými hasiči či vodními záchranáři velice dobře funguje, a tak díky ní jsme schopni zvládat i poměrně složité případy.Když se k tomu přidá několik případů, kdy i veřejnost a oznamovatelé vědí, jak správně postupovat a pomoci, dá se pak i to, o co se v rámci své činnosti již třicet tři let všichni snažíme, výrazně posunout zase o kus dál.

Každý rok s nimi zasahujeme u několika případů na vodní hladině Hracholuské přehrady a bez jejich pomoci a lidí bychom to jen těžko zvládali. S týmem většinou profesionálních záchranářů ochotně sloužících i ve svém volném čase pak nejčastěji hledáme a chytáme poraněné vodní ptáky chycené na rybářské nástrahy.

Stejně tomu bylo i tuto sobotu (21. 6. 2025), kdy jsme hledali, chytali a ošetřovali dospělého, létajícího labutího samce se spolknutým rybářským háčkem a vlascem namotaným na těle. Celé akci předcházelo výborně zpracované oznámení a série fotografií, díky kterým se podařilo vodním záchranářům poraněné zvíře okamžitě najít. Pak už následovalo pronásledování létajícího ptáka motorovým člunem, jeho natlačení do zátoky a profesionální odchyt v přítoku úzkého potoka.

Děkuji všem zúčastněným, hlavně pak vodním záchranářům, za jejich přístup a perfektní profesionální pomoc.

Povyk kolem zmizení labutí z Vltavy nabírá na obrátkách a dostává politický podtext. Paní Zdena, rozhovory, reportáže, spekulace na sociálních sítích, tisíce názorů a výzva k ataku úřadů jsou opravdu aktivity, které ničemu ani nikomu, natož pak samotným labutím, nepomohou.

Přitom tento případ záhadného zmizení labutí velkých z centra Prahy již druhý měsíc řeší jak všechny dotčené úřady, tak skupina biologů s ornitology zároveň.

Za DES OP mohu konstatovat, že se zmizení labutí intenzivně věnujeme, jsme v kontaktu se všemi složkami, které se snaží případ objasnit, a zatím žádné potvrzení spekulací o úmyslném lovu, likvidaci a konzumaci labutí, či jejich nákaze, náhlému úhynu a podobně jsme nezjistili a neprokázali.

Jinak v současné době intenzivně kontrolujeme pelichaniště labutí mimo Prahu, analyzujeme kroužkovací seznamy, záznamy z kamer a velice by nám pomohlo, kdyby i veřejnost se aktivně zapojila a posílala nám informace o pohybu labutí. Cenné jsou hlavně fotografie z lokalit a úplně nejvíce čísla ornitologických kroužků.

Závěrem děkuji všem kolegům, zejména MVDr. Martinu Jánošíkovi z Městské veterinární správy SVS v Praze a Policii ČR za jejich pomoc a intenzivní nasazení na objasnění případu.

Městská policie Plzeň - důležitý partner ZSŽ Plzeň

Naším strategickým partnerem při pomoci volně žijícím zvířatům v Plzni je bezesporu Městská policie Plzeň. Její operační středisko spolu s výjezdovou a odchytovou skupinou nám výrazně pomáhá zvládat přetlak desítek oznámení každý den.

Za těch několik let, co s touto složkou města Plzně spolupracujeme, jsme společně vyřešili tisíce případů a zachránili několik stovek zvířat. Navíc teď, kdy kompletně rekonstruujeme léčebný areál, většinu času trávím na stavbě a fungujeme v provizorních podmínkách, má jejich pomoc se zajištěním a převozem zvířat pro nás doslova cenu zlata. Děkujeme.

