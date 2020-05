Začíná Do práce na kole, kvůli epidemii má soutěž nová pravidla

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxfuel V Česku dnes začíná další ročník výzvy Do práce na kole, při které týmy každoročně v květnu soutěží v počtu najetých kilometrů na cestě do práce a zpátky.

V Česku dnes začíná další ročník výzvy Do práce na kole, při které týmy každoročně v květnu soutěží v počtu najetých kilometrů na cestě do práce a zpátky. Kvůli opatřením zavedeným proti šíření epidemie koronaviru letos pořadatelé ale pozměnili pravidla, aby se mohli zapojit všichni zájemci bez ohledu na to, jestli zrovna cestují do práce. Požadovaný limit pro jednu cestu snížili na 1,5 kilometru a soutěžící mohou zapisovat i zdravotní procházky do parku či přírody, cesty na nákup nebo relaxační aktivity doma.

"Letošní výzvou bude také pomocí pravidelného pohybu při cestách do práce, na nákup nebo při cvičení doma udržet si fyzickou i psychickou pohodu v časech karantény,"

uvedli pořadatelé ze spolku AutoMat na webu soutěže.

Do letošní desáté výzvy se přihlásilo přes 14.000 lidí v téměř 50 městech.

Loni se do ní zapojilo téměř 20.000 zaměstnanců z 2660 firem, kteří vlastní silou překonali 3,17 milionu kilometrů, podle pořadatelů se tak do ovzduší nedostalo 463 tun oxidu uhličitého. Meziročně se počet soutěžících loni zvýšil o 20 procent, uvedli na webu pořadatelé.

