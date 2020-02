Zákaz klecových chovů slepic rozdělil poslaneckou sněmovnu. Poslanci ANO stojí proti ostatním stranám

Radim Polášek 23.2.2020 18:06 Reaguje na Roman Salátek

To máte potom nejlepší rovnou zakázat umělý chov zvířat a všechny uměle vyšlechtěné druhy, rasy a chovatelské linie zvířat. Nemusíte se tolik namáhat. s propagandou a s postupným zdražováním.

Vejce pak budou dostupná jen asi dva měsíce v roce, když ti divocí ptáci budou zakládat hnízda a klást vejce, jednomu páru budete moct vybrat tak 5 vajec, aby se vůbec dokázali množit. A ještě to musíte stihnout do 24 - 48 hodin po snesení, jinak tam už bude zárodek. A musíte to udělat tak, abyste slepici z hnizda nezaplašili, aby neutekla a ostatní vajíčka nezachladla. Ještě horší to bude s mlékem. to bude dostupné taky tak měsíc, dva v roce a jen u matek s malými mláďaty. telaty nebo jehňaty či kůzlaty. A ještě, protože to bude divoká zvěř, musíte ji nějak naučit si nechat to mléko vzít.

S masem to bude ještě horší.

Jo, a zapomněl jsem, takhle využívali lidé zvířata v období , kdy byli lovci sběrači, kdy tlupa lidí o počtu 30 - 40 lidí potřebovala pro obživu lovecký revír o rozloze mnoho stovek kilometrů čtverečních, jinak trpěli hladem a v celé Evropě žilo podle dnešních odhadů tak pár tisícovek lidí.

