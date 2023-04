Zákazníci EG.D spotřebovali meziročně o pětinu méně plynu, šetřili i elektřinou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zákazníci energetické společnosti EG.D ze skupiny E.ON spotřebovali v končící topné sezoně 190 milionů metrů krychlových zemního plynu, meziročně o 17,9 procenta méně. Elektřiny odebrali 7,2 milionu megawatthodin (MWh), oproti minulé topné sezoně o 7,2 procenta méně. Lidé energiemi šetřili, vliv mělo i teplejší počasí než v minulých zimách.

"Na celkovou nižší spotřebu mělo vliv efektivní nakládání s energiemi ze strany našich odběratelů z řad domácností i firem a jejich snaha šetřit," uvedl vedoucí dispečerského řízení sítí společnosti EG.D Petr Vaculík. Už od začátku aktuální topné sezony se podle firmy projevovalo, že lidé energiemi šetří. Trend přetrval až do jara.

V předchozích letech spotřebovávali zákazníci E.ON od října do března zhruba 230 milionů metrů krychlových zemního plynu a přes 7,7 milionu MWh elektřiny. V porovnání s topnou sezonou 2020/2021 byla v končící topné sezoně u plynu průměrná spotřeba o 21,5 procenta nižší, u elektřiny o 7,5 procenta. Nižší spotřebu ovlivnily i mírnější teploty. Průměrná venkovní teplota byla v aktuální topné sezoně 4,6 stupně Celsia, v minulé čtyři stupně Celsia a v předminulé 3,5 stupně.

Firma EG.D distribuuje elektrickou energii zákazníkům v Jihočeském a Jihomoravském kraji a v částech Kraje Vysočina, Zlínského a Olomouckého kraje. Plyn dodává odběratelům v jižních Čechách a na Pelhřimovsku.

Česká energetická skupina E.ON má asi 3500 zaměstnanců. Prostřednictvím své distribuční sítě dlouhé 66 000 kilometrů zásobuje elektřinou 1,1 milionu zákazníků především z jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Její tržní podíl činí asi 21 procent. V distribuci plynu disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí, zásobuje 110 000 odběrných míst a její podíl na trhu s plynem v ČR je asi 10,5 procenta. Dvě klíčové společnosti skupiny E.ON ČR, firmy EG.D a E.ON Energie, měly v roce 2021 v součtu zisk po zdanění 6,07 miliardy korun. Zisk obou společností meziročně stoupl zhruba o miliardu.

Společnost EG.D letos investuje přes sedm miliard korun do distribuční sítě. Je to zhruba o dvě miliardy víc než poslední léta. Nároky na distribuční síť se zvyšují. EG.D se musí vypořádat s rekordním počtem žádostí o připojení solárních elektráren, s rozvojem elektromobility, vzniknou nové rozvodny, firma také zmodernizuje plynovody. ČTK to již dříve sdělil mluvčí E.ON Roman Šperňák.

