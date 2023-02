Zákon o osivu nově upraví podmínky pro tzv. ekologický heterogenní materiál

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zákon o oběhu osiva a sadby zřejmě nově upraví podmínky prodeje takzvaného ekologického heterogenního materiálu. Osivo a sadbu náležející k ekologickému heterogennímu materiálu je možné uvádět do oběhu od 1. ledna 2022 díky evropskému nařízení z roku 2018. Pro uvádění tohoto materiálu do oběhu bude nově stačit pouze to, že ho pěstitel oznámí příslušnému úřadu členského státu. Vládní novelu, která adaptuje český zákon na evropské nařízení, v úvodním kole podpořila Sněmovna. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) jde o technickou změnu.

Ekologický heterogenní materiál, označovaný někdy například jako pestré osivo, je druh rozmnožovacího materiálu, především osiva, který se proti klasickému rozmnožovacímu materiálu liší tím, že nemusí náležet ke konkrétní odrůdě. Odrůda musí být registrovaná a osivo musí být certifikované. Vláda ale v důvodové zprávě uvádí, že zájem ze strany dodavatelů o ekologický heterogenní materiál je zatím minimální. Na tento materiál se budou vztahovat požadavky například na klíčivost nebo na informace na obalech. Nebude mít ale stanovené uznání v jedné z certifikačních kategorií jakožto podmínku uvedení osiva nebo sadby do oběhu.

Zákon zohledňuje i další novinku z evropského nařízení. Jde o možnost registrace nově vyšlechtěné odrůdy jako ekologické odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství. Zavádí se i možnost dobrovolné registrace některých odrůd náležejících k druhu uvedenému v druhovém seznamu, tedy v příslušné vyhlášce z roku 2010.

Vláda nepředpokládá, že by navrhované změny měly dopad na veřejné rozpočty.

