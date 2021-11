Žaloba na Polsko je dál opodstatněná, dohoda by ale byla lepší, řekl Smolek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Český zástupce se v úterý pokusil přesvědčit Soudní dvůr Evropské unie, že Polsko prodloužením těžby v hnědouhelném dole Turów u českých hranic porušuje unijní právo. Varšava dostatečně neposoudila vliv další těžby na životní prostředí a ta i proto probíhá nelegálně, řekl českým novinářům v Lucemburku náměstek českého ministra zahraničí Martin Smolek. Polská strana však české námitky opět odmítla jako neopodstatněné. Generální advokát soudu by měl své stanovisko k české žalobě zveřejnit přibližně do dvou měsíců, samotný verdikt lze čekat v první polovině příštího roku.

Česko se na soud obrátilo letos v únoru poté, co loni polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise.

"Musíte nutně posoudit provoz toho dolu co do vlivu na životní prostředí a musíte stanovit účinnou možnost, jak to rozhodnutí nechat přezkoumat soudem. To my Polsku vytýkáme, že neudělalo," formuloval po jednání soudu zásadní české argumenty Smolek. Soudci se dnes zástupců obou stran i komise tázali na řadu věcí spojených zejména s tím, že Polsko po podání české žaloby přijalo některé právní úpravy a rovněž povolilo provoz dolu až do roku 2044.

"Je to takové nepřehledné puzzle dílčích rozhodnutí, která vedou k tomu, že může (Polsko) stále těžit," popsal Smolek, podle něhož nebude ani v případě českého vítězství ve sporu jisté, zda a kdy se situace pro obyvatele českých příhraničních oblastí zlepší. Verdikt soudu totiž nemůže přinést zastavení těžby, ale spíše Polsku nařídit nové posouzení vlivů dolu na životní prostředí, což může být dlouhý proces.

Podle Smolka by pro lidi v českém pohraničí bylo větším přínosem uzavření mezivládní dohody, o níž obě strany jednají od jara. Obyvatelům by podle něj zajistila nejen finanční kompenzace za ztráty podzemní vody, ale i stavbu nadzemního valu či kontrolu vlivu těžby na podloží. "Je tam celá řada užitečných ustanovení, která by podle mě byla v tento moment užitečnější pro české obyvatele, než mít za půl roku rozsudek a pak se bavit, jak to bude pokračovat, protože tím rozsudkem by to patrně neskončilo," vylíčil s tím, že dohoda je po technické stránce hotova. Jejímu uzavření však stojí v cestě zejména spor o výpovědní lhůtě, neboť české straně se nelíbí, že Polsko chce mít možnosti ji vypovědět již po dvou letech, ačkoli má těžba trvat řádově déle.

Polský zástupce dnes označil veškeré české argumenty za neopodstatněné. "Zdůrazňuji, a to je náš pohled a rovněž pohled, který jsme představili soudu, že z hlediska polského práva a práva EU byla všechny rozhodnutí vydána v souladu se zákonem," řekl novinářům po jednání Piotr Dziadzio z polského ministerstva životního prostředí.

Soud již v květnu nařídil Polsku ukončit práce v dole Turów až do vydání konečného rozsudku. Protože Varšava se odmítla podřídit a práce v dole dál běží, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,6 milionu korun) denně. I pokud Varšava soud prohraje, skončí pro něj dnem vydání verdiktu zákaz provozu dolu a pokuta se přestane načítat.

reklama