Západočeská univerzita vyvinula elektrostatický separátor plastů, umí čistit i zemědělské plodiny

Zdroj | ZČU Zařízení na třídění plastů vytvořené před dvěma lety, teď tým pod vedením Františka Macha úspěšně otestoval v zemědělství, v nakládání s elektrickým odpadem i nerostnými surovinami.

Výzkumné centrum RICE Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vyvinulo elektrostatický separátor plastů. S minimálními úpravami umí čistit také semena od plevele a nečistot a oddělovat zdravá zrna od mechanicky porušených. Zařízení na třídění plastů vytvořené před dvěma lety, teď tým pod vedením Františka Macha úspěšně otestoval v zemědělství, v nakládání s elektrickým odpadem i nerostnými surovinami, řekla ČTK mluvčí ZČU Šárka Stará. Směsi třídí silné elektrické pole podle náboje. Výzkumný tým teď připravuje vznik start-upové firmy, jež široce uplatnitelnou technologii uvede na trh.

"Poslední rok se náš projekt výrazně posunul. S jedním z našich aplikačních partnerů jsme se naplno věnovali využití separátoru při čištění zemědělských plodin," řekl Mach. Elektrostatická separace podle něj probíhá téměř stejně jako u plastů. Znečištěná směs plodin se vsype do separátoru, putuje vzduchovým dopravníkem, kde třením získávají různé části směsi různý náboj, a následně se dostane do separační komory se dvěma elektrodami, na něž je připojeno vysoké napětí. Tam se prvky směsi rozdělí podle toho, zda jsou elektrodami přitahovány, nebo odpuzovány. Ve sběrném koši pak zůstane čistá plodina, ostatní se oddělí do jiných košů.

Princip separace zůstává stejný i pro zemědělství, ale technologie se musí upravit na chemické vlastnosti plodin. "Pro predikci chování materiálu v elektrickém poli využíváme matematické modely, zároveň už dnes máme také velké množství dat a zkušeností, které nám pomáhají nastavit elektrody, kolektory a napětí tak, aby byly výsledky co nejlepší," řekl Mach. Dodal, že zatímco plastovou drť dokáže separátor třídit s 99procentní čistotou, u plodin splňuje požadavek až 99,9 procent čistoty.

"Dokážeme díky technologii oddělit ze směsi i plevelná semena, která jsou mnohdy stejně velká a těžká jako semena, která potřebujeme vyčistit," řekl. Výhodou separátoru je podle výzkumníků kromě jeho variability a kvality separace i energetická nenáročnost, protože má příkon jen v jednotkách wattů. Kromě plastů a zemědělských plodin lze provádět separovat také nerostné suroviny. "Co se nabíjí, jsme schopni separovat," dodal.

Vývoj původní technologie na separaci různých druhů plastů podpořilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

