Žďár nad Sázavou chce kvůli ochraně prostředí zelené střechy a fasády

Žďár nad Sázavou chce postupně uskutečnit opatření zaměřená na zlepšení životního prostředí. Připravený plán radnice zahrnuje například tvorbu zelených střech a fasád městských budov, využívání odpadní a dešťové vody, elektromobilů a sluneční energie nebo obnovování polních cest.

Žďár nad Sázavou chce postupně uskutečnit opatření zaměřená na zlepšení životního prostředí. Připravený plán radnice zahrnuje například tvorbu zelených střech a fasád městských budov, využívání odpadní a dešťové vody, elektromobilů a sluneční energie nebo obnovování polních cest. Starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město) k tomu včera na tiskové konferenci poznamenal, že je i na městech, aby se k problematice nějak postavila.

"Pro mě osobně je udržitelnost životního prostředí a vůbec adaptace na změnu klimatu velice důležité a zásadní téma," uvedl Mrkos. Dodal, že jde o zdraví obyvatel i dalších generací. Připravený soubor opatření města podle něj vychází ze selského rozumu, z toho, co se dělalo dřív, ale i z toho, co umožňují dnešní technologie. "Všechny věci jsou vyzkoušené, už někde fungují," řekl. Některé projekty radnice připravuje, na jiné by mělo dojít výhledově. Shánět na ně bude dotace.

Mezi chystané patří třeba ozelenění střechy bývalého městského úřadu na náměstí, na což už město požádalo o dotaci. "Počítáme statiku dalších střech," uvedl starosta. Přibývat budou také zelené fasády. Loni nechalo město vysadit popínavé rostliny u prvních tří městských domů, zjara bude sázení pokračovat. Vytipovaných objektů je asi 15. "Myslím si, že poměrně levná záležitost a s velkou perspektivou," uvedl Mrkos.

V budově městského úřadu má vedení v plánu využívat odpadní vodu z umyvadel třeba ke splachování toalet. V úmyslu má rovněž zachycovat ze střech dešťovou vodu, dalo by se s ní i zalévat.

Městské střechy by podle plánu také mohly ve větší míře pokrývat fotovoltaické panely. "Město má přibližně 4,5 hektaru střech," řekl Mrkos. Díky slíbené dotaci by letos mohli žďárští úředníci dostat pro cesty městem elektromobil, nahradit má dosluhující vůz. Dobíjecích stanic je ve Ždáru nad Sázavou pět.

Město s 21.000 obyvateli by také chtělo změnit přístup k pronajímání svých zemědělských pozemků. Přednostně by je měli dostávat zemědělci hospodařící způsobem šetrnějším ke krajině.

