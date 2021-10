Země odráží méně světla než před dvaceti lety. Může za to změna klimatu, varuje studie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Množství slunečního světla, které Země odráží se vlivem globální změny klimatu za poslední dvě desetiletí snížilo o 0,5 %. Navzdory tomu, jak nízké se toto číslo zdá vědci varují, že může dál růst, a že zadržená energie může přispívat k ještě většímu globálnímu oteplování. O studii provedené na New Jersey Institute of Technology informuje žurnál Geophysical Research Letters Země odráží asi 30 % slunečního záření, které na ni dopadá. V období let 1998 - 2017 ale vědci zaznamenali pokles asi o 0,5 %, to znamená zhruba o polovinu wattu světla méně na metr čtvereční. “Při analýze vyšlo najevo, že za posledních 17 let odrazivost Země postupně klesá. Velmi nás ale zarazilo, když jsme zjistili, že k výraznému poklesu odraženého záření došlo až v posledních třech letech sledovaného období,” komentuje vedoucí studie Philip Goode.

Příčina této změny tkví pravděpodobně v tom, že ve východní části Tichého oceánu vznikají mnohem méně než dřív nízká oblaka. Právě ta se vyznačují vysokou odrazivostí světla. Vzhledem k tomu, že v této oblasti dochází k neustálému oteplování povrchu moří, stojí za celým problémem podle studie globální změna klimatu.

Nižší odrazivost podle vědců znamená, že dochází k zadržování slunečního záření na Zemi. A varují, že se tím problém s globálním oteplováním může ještě zhoršovat. "Je to poměrně znepokojivé zjištění. Dříve se vědecká obec domnívala, že čím více se Země oteplí, tím více oblaků by se na ní mohlo vytvářet a tím vyšší by pak mohla být její odrazivost. Jev by tak mohl napomáhat ve zmírňování následků globální změny klimatu. Místo toho se ale zdá, že dochází k přesnému opaku," uzavírá nezávislý vědec Edward Schwieterman.

reklama